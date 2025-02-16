«Заколотилось сердце»: как отец искал похищенную глухонемую дочь в Екатеринбурге

В Екатеринбурге похищение 15-летней глухонемой Екатерины (имя изменено) произошло, пока ее отец покупал цветы на 14 февраля. Вернувшись к машине, он не нашел ребенка и позвонил в полицию. О том, как проходила масштабна поисковая операция, он сам рассказал URA.RU.
«Я подъехал к магазину, дочь со мной была. Хотел купить цветы для девушки на 14 февраля. [Катя] отказалась идти со мной. Машина была закрыта на центральный замок, но изнутри открыть ее можно. И вот, выхожу из цветочного, как ни в чем не бывало, а мелкой нет. Подумал сначала, что она назад пересела, потому что я еще роллы покупал. Но и там ее не было», — вспоминает Юрий.
После этого он побежал в сторону железной дороги. Стал кричать и звать Катю. Затем он посмотрел записи с камер видеонаблюдения в цветочном. «Увидели мужика (Олега Куклина — прим. ред.). Он подошел к машине, открыл двери, которые были тогда разблокированы, а [Катя] закрыла ее сразу. Он второй раз дернул, дочка потянулась закрывать дверь, а тот ее вывел из машины. [Катя] хотела зайти в магазин, где я. А он подошел к ней, взял под руку и повел», — продолжает Юрий.
«Их потом в аптеке видели. Они там постояли немного и ушли. Ночью их видели на заправке на Сибирском тракте, а затем след оборвался», — сказал отец.
15 февраля он искал дочь на автобусных остановках. Приезжал в «Чапаевские бани». «Потом мне позвонили, сказали, что нашли этого [Куклина]. А дочь — нет. У меня вот так [сильно] заколотилось [сердце]. По пути в райотдел я узнал, что [Катю] нашли живой», — заключил мужчина.
По данным URA.RU, Куклин в момент происшествия был пьян. На допросе он не смог пояснить, почему совершил похищение. Его уже доставили в Октябрьский райсуд, где изберут меру пресечения. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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