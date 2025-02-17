На таможенном пункте Ивангород, на границе с Эстонией, кингисеппские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза серебряной кружки 18 века. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
«Серебряную кружку весом более 1 кг обнаружили в сумке россиянина. Пассажир следовал в Нарву через пропускной пункт Ивангород и не предъявил инспектору необходимое разрешение на вывоз антиквариата. Он рассказал, что перевозил предмет по просьбе знакомого за вознаграждение», — сообщает Федеральная таможенная служба в официальном telegram-канале.
Проведенная экспертиза подтвердила, что кружка изготовлена в Германии и датируется 18 веком. На ней изображена библейская сцена, а крышка украшена мотивами из Евангелия от Луки. Эксперты оценили стоимость кружки в 374 тысячи рублей и признали ее объектом культурной ценности.
В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей. В настоящее время проводится расследование для установления всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к попытке контрабанды. Согласно действующему законодательству Российской Федерации, вывоз культурных ценностей требует наличия специального разрешения от Министерства культуры.
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