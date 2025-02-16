Глухонемая девочка из Екатеринбурга лишилась сна после похищения незнакомцем

17 февраля 2025 в 14:28 Размер текста - 17 +

Олег Куклин задержан по подозрению в похищении ребенка Фото: URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец похитил глухонемую девочку Глухонемая 15-летняя девочка, которую 14 февраля похитили в Екатеринбурге, после ЧП плохо спит. Об этом URA.RU рассказал ее отец Юрий. «Она после этого спит плохо. В первый день еще немного поспала, а сегодня вообще нет», — сообщил он. Дочку он назвал адекватным и общительным ребенком. «Ходит в школу, ей нравится. Любит за людьми наблюдать. Раньше никогда такого не было, чтобы она с кем-то уходила куда-то. Когда нас по врачам отправили, дочь была в шоке, там столько людей… Она ведь всегда со мной, а тут такое», — заявил Юрий. Похищение произошло на улице Куйбышева 14 февраля. Юрий оставил девочку в машине и пошел покупать цветы. Вернувшись, обнаружил, что ее нет. После началась масштабная поисковая операция. Подозреваемым стал Олег Куклин. Предварительно, он был пьян. Он привел девочку к себе домой, но жена выставила ребенка за двери. «Следователь женщине задал вопрос, почему она выставила ребенка. Она ее просто взяла и выставила за дверь. Получается, она соучастница!» — сказал Юрий. Его дочь нашли на следующий день, когда она пришла в аптеку. Силовики задержали Куклина. Ему вменили статью о похищении человека. Скоро суд изберет ему меру пресечения. Все, что известно об истории, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глухонемая 15-летняя девочка, которую 14 февраля похитили в Екатеринбурге, после ЧП плохо спит. Об этом URA.RU рассказал ее отец Юрий. «Она после этого спит плохо. В первый день еще немного поспала, а сегодня вообще нет», — сообщил он. Дочку он назвал адекватным и общительным ребенком. «Ходит в школу, ей нравится. Любит за людьми наблюдать. Раньше никогда такого не было, чтобы она с кем-то уходила куда-то. Когда нас по врачам отправили, дочь была в шоке, там столько людей… Она ведь всегда со мной, а тут такое», — заявил Юрий. Похищение произошло на улице Куйбышева 14 февраля. Юрий оставил девочку в машине и пошел покупать цветы. Вернувшись, обнаружил, что ее нет. После началась масштабная поисковая операция. Подозреваемым стал Олег Куклин. Предварительно, он был пьян. Он привел девочку к себе домой, но жена выставила ребенка за двери. «Следователь женщине задал вопрос, почему она выставила ребенка. Она ее просто взяла и выставила за дверь. Получается, она соучастница!» — сказал Юрий. Его дочь нашли на следующий день, когда она пришла в аптеку. Силовики задержали Куклина. Ему вменили статью о похищении человека. Скоро суд изберет ему меру пресечения. Все, что известно об истории, — в сюжете агентства.