Песков «дал добро» западным брендам, если те решат вернуться в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что конкуренция брендов из РФ и Запада - в интересах потребителей
Песков заявил, что конкуренция брендов из РФ и Запада - в интересах потребителей Фото:

Западные бренды могут вернуться на российский рынок, если решат возобновить свою деятельность в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Мы не видели сообщений самих западных брендов, но они, конечно, смогут вернуться в Москву, продолжить конкуренцию с российскими производителями», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, такая конкуренция была бы в интересах потребителей.

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Западные бренды могут вернуться на российский рынок, если решат возобновить свою деятельность в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  «Мы не видели сообщений самих западных брендов, но они, конечно, смогут вернуться в Москву, продолжить конкуренцию с российскими производителями», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, такая конкуренция была бы в интересах потребителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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