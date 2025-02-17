Песков «дал добро» западным брендам, если те решат вернуться в Россию

Песков заявил, что конкуренция брендов из РФ и Запада - в интересах потребителей
Западные бренды могут вернуться на российский рынок, если решат возобновить свою деятельность в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не видели сообщений самих западных брендов, но они, конечно, смогут вернуться в Москву, продолжить конкуренцию с российскими производителями», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам пресс-секретаря, такая конкуренция была бы в интересах потребителей.
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