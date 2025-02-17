Курганская ГАИ запретила движение автобусов и такси на федеральных трассах

Курганская ГАИ объявила о введении временных ограничений движения для автобусов, маршрутных такси и грузовых машин на федеральных трассах до Челябинска и Ишима. Причина — плохие погодные условия. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
«Ограничения введены на автодорогах общего пользования федерального значения: Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск с 288 по 465 километр на территории Варгашинского, Лебяжьевского, Макушинского и Петуховского округов. Подъезд к Ишиму с 396 по 479 километр на территории Макушинского и Частоозерского округов», — сообщается в группе Госавтоинспекция 45» в соцсети «ВКонтакте».
Также ограничение вводится на двух региональных автодорогах: Петухово — Частоозерье, Лебяжье — Мокроусово — Щигры — граница Тюменской области. О времени и дате снятия ограничений обещают сообщить дополнительно. Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям ограничить выезды на личном транспорте.
Ранее URA.RU писало, что жителей Курганской области предупредили о плохой видимости на дорогах из-за метели. Водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы не допустить аварии.
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