Лавров сделал заявление о территориальных уступках Украине

Территориальные уступки Украине во время мирных переговоров невозможны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он подчеркнул, что не может быть и речи о каких-либо компромиссах в этом направлении.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог 16 февраля заявил на конференции в Мюнхене, что Россия, вероятно, будет вынуждена сделать территориальные уступки в ходе переговоров по разрешению конфликта на Украине. Он не уточнил, о каких именно территориях идет речь.
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