Лавров сделал заявление о территориальных уступках Украине

Лавров: территориальные уступки Украине невозможны
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Компромиссов относительно уступок территории не будет, заявил Лавров
Компромиссов относительно уступок территории не будет, заявил Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Территориальные уступки Украине во время мирных переговоров невозможны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он подчеркнул, что не может быть и речи о каких-либо компромиссах в этом направлении.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог 16 февраля заявил на конференции в Мюнхене, что Россия, вероятно, будет вынуждена сделать территориальные уступки в ходе переговоров по разрешению конфликта на Украине. Он не уточнил, о каких именно территориях идет речь.

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Территориальные уступки Украине во время мирных переговоров невозможны. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Не может быть и речи о возможности территориальных уступок Украине», — передает слова Лаврова РИА Новости. Он подчеркнул, что не может быть и речи о каких-либо компромиссах в этом направлении. Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог 16 февраля заявил на конференции в Мюнхене, что Россия, вероятно, будет вынуждена сделать территориальные уступки в ходе переговоров по разрешению конфликта на Украине. Он не уточнил, о каких именно территориях идет речь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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