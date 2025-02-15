15 февраля 2025

Келлог раскрыл, чего ждет от России

Келлог считает, что России придется уступить территории для мира на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Келлог раскрыл, чего ждут США от России
Келлог раскрыл, чего ждут США от России Фото:

Россия сделает территориальные уступки в ходе переговоров, направленных на разрешение конфликта на Украине. Этого ожидает специальный представитель президента США по вопросам Украины, Кит Келлог. Он заявил об этом во время трансляции на конференции в Мюнхене. 

«Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — цитируют Келлога РИА Новости. Он не уточнил, какие территории имеет в виду.

Ранее Келлог сообщил, что мирные переговоры состоятся без представителей Европы. По его словам, потери Киева больше, чем у США за две войны. Кроме того, как заявил Келлог, до конца спецоперации осталось полгода.

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Россия сделает территориальные уступки в ходе переговоров, направленных на разрешение конфликта на Украине. Этого ожидает специальный представитель президента США по вопросам Украины, Кит Келлог. Он заявил об этом во время трансляции на конференции в Мюнхене.  «Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — цитируют Келлога РИА Новости. Он не уточнил, какие территории имеет в виду. Ранее Келлог сообщил, что мирные переговоры состоятся без представителей Европы. По его словам, потери Киева больше, чем у США за две войны. Кроме того, как заявил Келлог, до конца спецоперации осталось полгода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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