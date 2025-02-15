Келлог раскрыл, чего ждет от России

Россия сделает территориальные уступки в ходе переговоров, направленных на разрешение конфликта на Украине. Этого ожидает специальный представитель президента США по вопросам Украины, Кит Келлог. Он заявил об этом во время трансляции на конференции в Мюнхене.
«Мой взгляд, придется пойти и на такие вещи, как территориальные уступки», — цитируют Келлога РИА Новости. Он не уточнил, какие территории имеет в виду.
Ранее Келлог сообщил, что мирные переговоры состоятся без представителей Европы. По его словам, потери Киева больше, чем у США за две войны. Кроме того, как заявил Келлог, до конца спецоперации осталось полгода.
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