В Кургане в ДТП с двумя автобусами пострадала кондуктор. Видео

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Кондуктор пострадала в ДТП с двумя автобусами
Кондуктор пострадала в ДТП с двумя автобусами Фото:

В центре Кургана в ДТП с двумя автобусами пострадала кондуктор. Женщину доставили в больницу. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции по Кургану. 

«В результате ДТП кондуктор получила травмы. Женщина была доставлена в медицинское учреждение», — указано в telegram-канале городского отдела ГАИ.

ДТП произошло днем 17 февраля на перекрестке улиц Пушкина — Криволапова возле ТРЦ «Пушкинский». 66-летний водитель ПАЗа не пропустил движущийся по плице Пушкина автобус, за рулем которого был водитель 1994 года рождения. В результате столкновения транспорт, не предоставивший преимущество при повороте, отбросило в ограждение.

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту ДТП с участием автобусов в центре Кургана. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии. 

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В центре Кургана в ДТП с двумя автобусами пострадала кондуктор. Женщину доставили в больницу. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции по Кургану.  «В результате ДТП кондуктор получила травмы. Женщина была доставлена в медицинское учреждение», — указано в telegram-канале городского отдела ГАИ. ДТП произошло днем 17 февраля на перекрестке улиц Пушкина — Криволапова возле ТРЦ «Пушкинский». 66-летний водитель ПАЗа не пропустил движущийся по плице Пушкина автобус, за рулем которого был водитель 1994 года рождения. В результате столкновения транспорт, не предоставивший преимущество при повороте, отбросило в ограждение. Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту ДТП с участием автобусов в центре Кургана. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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