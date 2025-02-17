В центре Кургана в ДТП с двумя автобусами пострадала кондуктор. Женщину доставили в больницу. Об этом сообщает отдел Госавтоинспекции по Кургану.
«В результате ДТП кондуктор получила травмы. Женщина была доставлена в медицинское учреждение», — указано в telegram-канале городского отдела ГАИ.
ДТП произошло днем 17 февраля на перекрестке улиц Пушкина — Криволапова возле ТРЦ «Пушкинский». 66-летний водитель ПАЗа не пропустил движущийся по плице Пушкина автобус, за рулем которого был водитель 1994 года рождения. В результате столкновения транспорт, не предоставивший преимущество при повороте, отбросило в ограждение.
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту ДТП с участием автобусов в центре Кургана. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
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