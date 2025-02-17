В Пермском крае продают ферму с поголовьем мясной породы овец

В селе Кыласово Ильинского округа Пермского края продается ферма по разведению мясной породы овец. Стоимость бизнеса — 12 млн рублей.
«Овцы породы Катумская, 173 головы. Здание фермы 800 квадратных метров. Есть теплая бытовка и контейнеры для хранения зерна», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
С фермой продают также три трактора с навесным оборудованием, пресс-подборщик и косилку. Указано, что цена одной овцы может достигать 70 тысяч рублей, а барана — 100 тысяч.
Катумская овца — порода гладкошерстных овец, выведена в XXI веке в СХП «Катумы» Всеволожского района Ленинградской области. Вес баранов этой породы может доходить до 110 килограмм.
Ранее URA.RU сообщало, что в Лысьве на торги выставлен мясокомбинат. Готовое производство мясной продукции предлагают купить за 13,6 млн рублей.
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