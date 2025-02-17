В Пермском крае продают ферму с поголовьем мясной породы овец

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Стоимость готового бизнеса - 12 млн рублей
Стоимость готового бизнеса - 12 млн рублей Фото:

В селе Кыласово Ильинского округа Пермского края продается ферма по разведению мясной породы овец. Стоимость бизнеса — 12 млн рублей.

«Овцы породы Катумская, 173 головы. Здание фермы 800 квадратных метров. Есть теплая бытовка и контейнеры для хранения зерна», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

С фермой продают также три трактора с навесным оборудованием, пресс-подборщик и косилку. Указано, что цена одной овцы может достигать 70 тысяч рублей, а барана — 100 тысяч.

Катумская овца — порода гладкошерстных овец, выведена в XXI веке в СХП «Катумы» Всеволожского района Ленинградской области. Вес баранов этой породы может доходить до 110 килограмм.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лысьве на торги выставлен мясокомбинат. Готовое производство мясной продукции предлагают купить за 13,6 млн рублей.

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В селе Кыласово Ильинского округа Пермского края продается ферма по разведению мясной породы овец. Стоимость бизнеса — 12 млн рублей. «Овцы породы Катумская, 173 головы. Здание фермы 800 квадратных метров. Есть теплая бытовка и контейнеры для хранения зерна», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. С фермой продают также три трактора с навесным оборудованием, пресс-подборщик и косилку. Указано, что цена одной овцы может достигать 70 тысяч рублей, а барана — 100 тысяч. Катумская овца — порода гладкошерстных овец, выведена в XXI веке в СХП «Катумы» Всеволожского района Ленинградской области. Вес баранов этой породы может доходить до 110 килограмм. Ранее URA.RU сообщало, что в Лысьве на торги выставлен мясокомбинат. Готовое производство мясной продукции предлагают купить за 13,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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