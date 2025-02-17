Лавров и Ушаков вылетят в Саудовскую Аравию по поручению Путина: темы переговоров с США, ожидания

Министр иностранных дел Сергей Лавров отправится в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для переговоров с делегацией США. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в месте с ним вылетит помощник президента РФ Юрий Ушаков, такое поручение дал глава РФ Владимир Путин. Какие темы будут подниматься на переговорах, ожидания России от диалога с США — в материале URA.RU.
Переговоры в Эр-Рияде
Кто будет представлять Россию
Как сообщили в Кремле, в Саудовскую Аравию на встречу с американской стороной, которая пройдет 18 февраля, отправятся Лавров и Ушаков. По словам Пескова, вылететь они в Эр-Рияд должны сегодня, 17 числа.
В составе российской делегации также будет присутствовать глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщили «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде.
Кто представит США
Согласно информации, опубликованной Washington Post, в Саудовскую Аравию для проведения переговоров в составе американской делегации направится госсекретарь США Марко Рубио. Вместе с ним прибудут советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. При в команде от США нет спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога. 360.ru утверждает, что его не взяли в поездку из-за особой близости Уиткоффа и главы США Дональда Трампа.
Украинские делегаты также прибыли в Саудовскую Аравию
Делегация из Украины также прибыла в Эр-Рияд. Там киевские представители уже провели ряд переговоров с бизнесменами Саудовской Аравии.
Украинские представители также готовятся к предстоящему визиту главы страны Владимира Зеленского. Он называл целью поездки обмен пленными.
Чему будет посвящена встреча
Восстановление экономического сотрудничества
Как заявил Песков, встреча в Саудовской Аравии между представителями РФ и США будет посвящена обсуждению восстановления российско-американских отношений. По данным «Интерфакса», для обсуждения укрепления двустороннего экономического сотрудничества, в российской делегации будет глава РФПИ.
Встреча Путина и Трампа
В Кремле отметили, еще одну роль скорой российско-американской встречи. По словам Пескова, представители России и США 18 февраля должны обсудить подготовку к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Российская и американская стороны предложат свои варианты по организации встречи Путина и Трампа.
Ожидания от грядущей встречи в Саудовской Аравии
Лавров едет в Эр-Рияд, чтобы выслушать США
Лавров заявил, что основная цель российской стороны — выслушать американских партнеров и определить возможные направления для восстановления диалога между двумя странами. «Мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, прежде всего хотим их послушать», — сказал Лавров.
В дополнение, министр отметил, что во время недавнего телефонного разговора между президентами России и США лидеры договорились о необходимости возобновить диалог. По словам Лаврова, итоги предстоящих переговоров будут представлены руководству России, которое, в свою очередь, определит дальнейшие шаги в развитии российско-американских отношений.
Песков о результатах встречи
После проведения переговоров Лавров и Ушаков представят доклад президенту Путину о результатах беседы с американскими представителями в Саудовской Аравии. По словам Пескова, результаты встречи российскому лидеру станут известны, когда российская делегация вернется в Москву. «Имеется возможность сделать так и иначе. Разумеется, полный доклад будет уже в Москве», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
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