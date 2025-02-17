Лавров и Ушаков вылетят в Саудовскую Аравию по поручению Путина: темы переговоров с США, ожидания

Песков: на скорых переговорах в Эр-Рияде Россию представят Лавров и Ушаков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В российской делегации на переговорах в Эр-Рияде будут Лавров и Ушаков, заявил Песков
В российской делегации на переговорах в Эр-Рияде будут Лавров и Ушаков, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Министр иностранных дел Сергей Лавров отправится в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для переговоров с делегацией США. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в месте с ним вылетит помощник президента РФ Юрий Ушаков, такое поручение дал глава РФ Владимир Путин. Какие темы будут подниматься на переговорах, ожидания России от диалога с США — в материале URA.RU. 

Переговоры в Эр-Рияде

Кто будет представлять Россию

Как сообщили в Кремле, в Саудовскую Аравию на встречу с американской стороной, которая пройдет 18 февраля, отправятся Лавров и Ушаков. По словам Пескова, вылететь они в Эр-Рияд должны сегодня, 17 числа.

В составе российской делегации также будет присутствовать глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщили «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде.

Кто представит США

Согласно информации, опубликованной Washington Post, в Саудовскую Аравию для проведения переговоров в составе американской делегации направится госсекретарь США Марко Рубио. Вместе с ним прибудут советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. При в команде от США нет спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога. 360.ru утверждает, что его не взяли в поездку из-за особой близости Уиткоффа и главы США Дональда Трампа. 

Украинские делегаты также прибыли в Саудовскую Аравию

Делегация из Украины также прибыла в Эр-Рияд. Там киевские представители уже провели ряд переговоров с бизнесменами Саудовской Аравии.

Украинские представители также готовятся к предстоящему визиту главы страны Владимира Зеленского. Он называл целью поездки обмен пленными.

Чему будет посвящена встреча

Восстановление экономического сотрудничества

Как заявил Песков, встреча в Саудовской Аравии между представителями РФ и США будет посвящена обсуждению восстановления российско-американских отношений. По данным «Интерфакса», для обсуждения укрепления двустороннего экономического сотрудничества, в российской делегации будет глава РФПИ.

Встреча Путина и Трампа

В Кремле отметили, еще одну роль скорой российско-американской встречи. По словам Пескова, представители России и США 18 февраля должны обсудить подготовку к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Российская и американская стороны предложат свои варианты по организации встречи Путина и Трампа.

Ожидания от грядущей встречи в Саудовской Аравии

Лавров едет в Эр-Рияд, чтобы выслушать США

Лавров заявил, что основная цель российской стороны — выслушать американских партнеров и определить возможные направления для восстановления диалога между двумя странами. «Мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, прежде всего хотим их послушать», — сказал Лавров.

В дополнение, министр отметил, что во время недавнего телефонного разговора между президентами России и США лидеры договорились о необходимости возобновить диалог. По словам Лаврова, итоги предстоящих переговоров будут представлены руководству России, которое, в свою очередь, определит дальнейшие шаги в развитии российско-американских отношений.

Песков о результатах встречи

После проведения переговоров Лавров и Ушаков представят доклад президенту Путину о результатах беседы с американскими представителями в Саудовской Аравии. По словам Пескова, результаты встречи российскому лидеру станут известны, когда российская делегация вернется в Москву. «Имеется возможность сделать так и иначе. Разумеется, полный доклад будет уже в Москве», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр иностранных дел Сергей Лавров отправится в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) для переговоров с делегацией США. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в месте с ним вылетит помощник президента РФ Юрий Ушаков, такое поручение дал глава РФ Владимир Путин. Какие темы будут подниматься на переговорах, ожидания России от диалога с США — в материале URA.RU.  Переговоры в Эр-Рияде Кто будет представлять Россию Как сообщили в Кремле, в Саудовскую Аравию на встречу с американской стороной, которая пройдет 18 февраля, отправятся Лавров и Ушаков. По словам Пескова, вылететь они в Эр-Рияд должны сегодня, 17 числа. В составе российской делегации также будет присутствовать глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Об этом сообщили «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники в Эр-Рияде. Кто представит США Согласно информации, опубликованной Washington Post, в Саудовскую Аравию для проведения переговоров в составе американской делегации направится госсекретарь США Марко Рубио. Вместе с ним прибудут советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. При в команде от США нет спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога. 360.ru утверждает, что его не взяли в поездку из-за особой близости Уиткоффа и главы США Дональда Трампа.  Украинские делегаты также прибыли в Саудовскую Аравию Делегация из Украины также прибыла в Эр-Рияд. Там киевские представители уже провели ряд переговоров с бизнесменами Саудовской Аравии. Украинские представители также готовятся к предстоящему визиту главы страны Владимира Зеленского. Он называл целью поездки обмен пленными. Чему будет посвящена встреча Восстановление экономического сотрудничества Как заявил Песков, встреча в Саудовской Аравии между представителями РФ и США будет посвящена обсуждению восстановления российско-американских отношений. По данным «Интерфакса», для обсуждения укрепления двустороннего экономического сотрудничества, в российской делегации будет глава РФПИ. Встреча Путина и Трампа В Кремле отметили, еще одну роль скорой российско-американской встречи. По словам Пескова, представители России и США 18 февраля должны обсудить подготовку к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Российская и американская стороны предложат свои варианты по организации встречи Путина и Трампа. Ожидания от грядущей встречи в Саудовской Аравии Лавров едет в Эр-Рияд, чтобы выслушать США Лавров заявил, что основная цель российской стороны — выслушать американских партнеров и определить возможные направления для восстановления диалога между двумя странами. «Мы всегда, когда отправляемся на переговоры по предложению наших партнеров, прежде всего хотим их послушать», — сказал Лавров. В дополнение, министр отметил, что во время недавнего телефонного разговора между президентами России и США лидеры договорились о необходимости возобновить диалог. По словам Лаврова, итоги предстоящих переговоров будут представлены руководству России, которое, в свою очередь, определит дальнейшие шаги в развитии российско-американских отношений. Песков о результатах встречи После проведения переговоров Лавров и Ушаков представят доклад президенту Путину о результатах беседы с американскими представителями в Саудовской Аравии. По словам Пескова, результаты встречи российскому лидеру станут известны, когда российская делегация вернется в Москву. «Имеется возможность сделать так и иначе. Разумеется, полный доклад будет уже в Москве», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...