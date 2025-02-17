В Саудовской Аравии (Эль-Рияд) 18 февраля состоятся переговоры с участием российских и американских эмиссаров. При этом зарубежные журналисты передают, ссылаясь на свои источники, что украинский лидер Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече. До этого тот также заявлял, что принципиально не согласится на мирное соглашение, если оно обсуждается без участия Киева. URA.RU рассказывает, чего ожидать от предстоящих переговоров.
Вероятные участники встречи в Эль-Рияде
Делегаты из России...
Агентство Bloomberg сообщило, что в переговорах от Российской Федерации могут принять участие помощник президента по вопросам внешней политики и бывший посол в США Юрий Ушаков, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Однако состав делегации до сих пор официально не был утвержден.
...и США
Согласно публикации Politico, американский советник по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф направились в Саудовскую Аравию для участия в мирных переговорах с российскими и украинскими делегациями, информирует телеканал «Царьград». При этом издание уточняет, что Кит Келлог, специальный посланник от администрации Трампа, не будет участвовать в данном процессе. Днем 17 февраля Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, передает Reuters.
Принципиальная позиция Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил решительную позицию по предстоящим переговорам с участием США и России. Он подчеркнул, что не согласится на любые решения, которые будут приняты, так как Киев не участвует в их обсуждении.
«Я никогда не приму никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине. Никогда», — заявил Зеленский. Его слова передает NBC News.
Украину хотят видеть на переговорах или нет
Еще в начале февраля президент США Дональд Трамп публично заявлял о желании поговорить с лидером РФ Владимиром Путиным. В ответ на это Зеленский говорил, что американский глава в первую очередь должен говорить именно с Украиной, а только потом уже — с РФ. «Без Украины такие переговоры не приведут к результатам, без нас это было бы неправильно», — писал тогда украинский глава в своем telegram-канале.
Далее Трамп и Путин созвонились по телефону и обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта, сообщает 360.Ru. Лидеры стран уже тогда начали планировать предстоящие переговоры и предварительно определились, что посредником выступит Саудовская Аравия, передает «Национальная служба новостей». В этом же разговоре Трамп намекнул, что разговор по Украине может пройти и без участия украинского лидера. Далее американские СМИ начали писать о том, что Киеву придется смириться с тем, что переговоры пройдут без участия Киева, отмечает RT.
Накануне в офисе Зеленского подтвердили, что украинские представители не получили приглашения на переговоры в Саудовской Аравии. Однако уже в ночь на 17 февраля Трамп заявил журналистам, что украинский глава будет вовлечен в переговоры. Тем не менее ряд журналистов из США, ссылаясь на источники, уточнили, что Трамп на самом деле хочет сначала встретиться с представителями России и Украины по отдельности, а только потом уже проводить совместную встречу.
Встретятся ли Путин и Трамп лично
Президент США Дональд Трамп еще во время телефонного разговора с лидером РФ намекал на возможность личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Саудовской Аравии в ближайшем будущем, передают VSE42.Ru. Главы государств также направили друг другу официальное приглашение на визит в их страны. Тем не менее каких-либо сроков о том, когда пройдет их встреча и состоится ли она 18 февраля, нет, сообщает деловое издание «Взгляд».
В чем значимость предстоящей встречи
Заместитель директора Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов подчеркнул, что встреча в Саудовской Аравии — это начало подготовки к полноценным переговорам для разрешения конфликта на Украине. По его словам, в настоящее время наблюдается возобновление нормальной дипломатической коммуникации между сторонами по обширному перечню вопросов.
«Это не означает улучшения отношений или отказа от противостояния, однако затянувшаяся пауза в отношениях при администрации [экс-главы США] Джо Байдена подходит к концу», — пояснил американист.
Суслов также уточнил, что для организации саммита может потребоваться несколько предварительных консультационных встреч. Это связано с тем, что между Россией и США продолжают оставаться разногласия, однако даже одна встреча официальных представителей может по итогу привести к полноценному саммиту с участием Путина и Трампа, подытожил политолог Суслов.
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