16 февраля 2025

12 городов ХМАО станут опорными пунктами России для улучшения жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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12 городов ХМАО включили в список опорных пунктов России
12 городов ХМАО включили в список опорных пунктов России Фото:

Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и еще девять городов и поселков ХМАО включены в список опорных пунктов России. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра Официально».

«Комиссия Правительства РФ по региональному развитию включила в этот перечень Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Нягань, Урай, Югорск, Белоярский, Горноправдинск, Березово и Приобье» — сказано в сообщении.

На этих территориях планируется системное улучшение качества жизни в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В правительстве заверили, что к 2030 году уровень жизни в этих городах и поселках должен вырасти на 30% по сравнению с 2019 годом. Ожидается, что изменения коснутся качества дорог, доступности коммунальных услуг, состояния жилья, а также образовательных и медицинских учреждений.

Ранее URA.RU писало, что в список опорных населенных пунктов вошли 4 города ЯНАО и 3 города Тюменской области. Информацию об этом опубликовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.

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Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и еще девять городов и поселков ХМАО включены в список опорных пунктов России. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра Официально». «Комиссия Правительства РФ по региональному развитию включила в этот перечень Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Нягань, Урай, Югорск, Белоярский, Горноправдинск, Березово и Приобье» — сказано в сообщении. На этих территориях планируется системное улучшение качества жизни в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В правительстве заверили, что к 2030 году уровень жизни в этих городах и поселках должен вырасти на 30% по сравнению с 2019 годом. Ожидается, что изменения коснутся качества дорог, доступности коммунальных услуг, состояния жилья, а также образовательных и медицинских учреждений. Ранее URA.RU писало, что в список опорных населенных пунктов вошли 4 города ЯНАО и 3 города Тюменской области. Информацию об этом опубликовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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