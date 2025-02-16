12 городов ХМАО станут опорными пунктами России для улучшения жизни

Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут и еще девять городов и поселков ХМАО включены в список опорных пунктов России. Об этом сообщает официальный telegram-канал окружных властей «Югра Официально».
«Комиссия Правительства РФ по региональному развитию включила в этот перечень Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Сургут, Когалым, Нефтеюганск, Нягань, Урай, Югорск, Белоярский, Горноправдинск, Березово и Приобье» — сказано в сообщении.
На этих территориях планируется системное улучшение качества жизни в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В правительстве заверили, что к 2030 году уровень жизни в этих городах и поселках должен вырасти на 30% по сравнению с 2019 годом. Ожидается, что изменения коснутся качества дорог, доступности коммунальных услуг, состояния жилья, а также образовательных и медицинских учреждений.
Ранее URA.RU писало, что в список опорных населенных пунктов вошли 4 города ЯНАО и 3 города Тюменской области. Информацию об этом опубликовал полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога.
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