Музыкантов Мариинского театра ограбили на сотни тысяч

У артистов Мариинского театра произошла кража драгоценностей. Два музыканта, Кристина и Даниил, обратились в полицию с заявлениями о пропаже ценных вещей из их квартиры в Кудрово. Об этом сообщает «78.ру».
«В субботу вечером в полицию поступило два заявления о кражах драгоценностей. Первое — от артистки оркестра Мариинского театра по имени Кристина, а второе — от ее коллеги Даниила. Они указали правоохранителям на предполагаемую похитительницу — бывшую жену мужчины», — поделился источник с «78.ру».
Артистка оркестра Кристина сообщила, что после ухода бывшей жены Даниила из квартиры, она обнаружила пропажу своего колье из белого жемчуга стоимостью 150 тысяч рублей и спортивной сумки. Даниил же рассказал, что кража у него произошла еще в октябре 2022 года, когда из квартиры исчезли 8 тысяч долларов, червонец XIX века, золотая печатка и другие ювелирные изделия на общую сумму 692 тысячи рублей. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по данным фактам кражи.
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