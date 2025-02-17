Музыкантов Мариинского театра ограбили на сотни тысяч

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Артистка оркестра сообщила, что обнаружила пропажу своего колье из белого жемчуга стоимостью 150 тысяч рублей
Артистка оркестра сообщила, что обнаружила пропажу своего колье из белого жемчуга стоимостью 150 тысяч рублей Фото:

У артистов Мариинского театра произошла кража драгоценностей. Два музыканта, Кристина и Даниил, обратились в полицию с заявлениями о пропаже ценных вещей из их квартиры в Кудрово. Об этом сообщает «78.ру».

«В субботу вечером в полицию поступило два заявления о кражах драгоценностей. Первое — от артистки оркестра Мариинского театра по имени Кристина, а второе — от ее коллеги Даниила. Они указали правоохранителям на предполагаемую похитительницу — бывшую жену мужчины», — поделился источник с «78.ру».

Артистка оркестра Кристина сообщила, что после ухода бывшей жены Даниила из квартиры, она обнаружила пропажу своего колье из белого жемчуга стоимостью 150 тысяч рублей и спортивной сумки. Даниил же рассказал, что кража у него произошла еще в октябре 2022 года, когда из квартиры исчезли 8 тысяч долларов, червонец XIX века, золотая печатка и другие ювелирные изделия на общую сумму 692 тысячи рублей. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по данным фактам кражи.

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У артистов Мариинского театра произошла кража драгоценностей. Два музыканта, Кристина и Даниил, обратились в полицию с заявлениями о пропаже ценных вещей из их квартиры в Кудрово. Об этом сообщает «78.ру». «В субботу вечером в полицию поступило два заявления о кражах драгоценностей. Первое — от артистки оркестра Мариинского театра по имени Кристина, а второе — от ее коллеги Даниила. Они указали правоохранителям на предполагаемую похитительницу — бывшую жену мужчины», — поделился источник с «78.ру». Артистка оркестра Кристина сообщила, что после ухода бывшей жены Даниила из квартиры, она обнаружила пропажу своего колье из белого жемчуга стоимостью 150 тысяч рублей и спортивной сумки. Даниил же рассказал, что кража у него произошла еще в октябре 2022 года, когда из квартиры исчезли 8 тысяч долларов, червонец XIX века, золотая печатка и другие ювелирные изделия на общую сумму 692 тысячи рублей. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование по данным фактам кражи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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