В челябинском районе экс-боец СВО и отец четырех детей платит дань ростовщикам

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) бывший боец спецоперации и отец четырех детей Артур Мингалеев дважды в месяц платит дань ростовщикам. Мужчина рассказал URA.RU, что мать детей скончалась от болезни год назад, и теперь он опасается за безопасность мальчиков, старшему из которых 13 лет, младшему — два.
«Каждый месяц в течение года мне приходится перечислять по 15-20 тысяч рублей. Как мне сказали, сейчас деньги идут на какой-то „общаг“. За себя не боюсь: постоять могу. Но за безопасность детей опасаюсь», — поделился с URA.RU Мингалеев.
У Мингалеева две медали — «За мужество» и «За отвагу». С СВО вернулся в январе 2024 года, через месяц супруга умерла от онкологии. По этой причине мужчину как единственного кормильца не стали возвращать на фронт: остался воспитывать детей. Попросил деньги в долг, но с кредитором возник конфликт, который взялся уладить Владимир Р. Занятое давно вернул, но до сих пор приходится иметь дело с Р.
«Он мне стал угрожать. Говорит: вот тебе срок. Если не заплатишь, накажем тебя или близких. Один раз перевел, второй, третий раз. А однажды звонит в 12 часов ночи — давай по „баблу“ решать. С тех пор я перевожу деньги 3-го и 21-го числа каждого месяца. Если утром не заплатил, к вечеру начинаются звонки с угрозами. Если все посчитать, то уже отдал 180 тысяч рублей», — рассказал URA.RU мужчина.
Переводы проходили на разные банковские карты: платил на счет жены Р. и ему самому. У пары есть совместный ребенок, но, по данным URA.RU, вместе уже год как не живут: в разводе.
Владимир сказал URA.RU, что время от времени продолжает сотрудничать с бывшим тестем — подрабатывает электриком по случайным заказам. Когда информация о его якобы вымогательствах стала распространяться в местных пабликах, у него даже возникла мысль наложить на себя руки. Пришлось принимать успокоительные таблетки. Посоветоваться ему не с кем, поскольку воспитывался в детском доме.
«У меня много знакомых в Катав-Ивановске. Знают меня как достойного человека, поэтому обращались за услугами — помогал, за что благодарили. Есть ребята, которые занимали. На сегодня занимаюсь покраской, делаю татуировки, увлекаюсь спортом и рэпом. Денег не всегда хватает: пришлось брать в долг», — рассказал URA.RU о себе Р.
Раньше мужчина жил под Уфой у супруги. В настоящее время переехал в другой регион. Действует удаленно. В Катав-Ивановске заметили, что в городе ему помогают напарники. Один из них — Егор Куликов, осужденный за мошенничество в крупном размере, присвоил деньги погибшего на СВО сослуживца Кирилла Вдовина.
Информагентству Р. заявил, что Куликова знает, но «полноценно с ним давно не общается». Дозвониться до Куликова у URA.RU не получилось.
Пострадавших, как они говорят, несколько. От одного из них поступило обращение в Генпрокуратуру РФ, которое зарегистрировано и находится на рассмотрении.
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