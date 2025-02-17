Мэр Екатеринбурга отказал во встрече лидеру мощного протеста

Лидера протеста в Березовой роще Каракоза не позвали на встречу с мэром Орловым

17 февраля 2025 в 19:38 Размер текста - 17 +

Денис Каракоз намерен записать обращение к мэру Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Академическом районе начались столкновения из-за вырубки Березовой рощи Среди защитников Березовой рощи в Екатеринбурге, которых пригласили на встречу с мэром Алексеем Орловым 19 февраля, не оказалось лидера инициативной группы Дениса Каракоза. Об этом он сам сообщил в чате жильцов. «Меня и несколько других активистов категорически не хотят видеть. Вечером будет записано обращение к Орлову с просьбой разобраться, кто организовал эту фейковую встречу и с какой целью», — пояснил Каракоз. Он уверен, что организаторы встречи «пытаются собрать непонятных людей». Новость по теме Силовики взялись за лидера протеста в Екатеринбурге: что о нем известно. Фото По данным URA.RU, отсутствие Каракоза в числе приглашенных связано с нежеланием городских властей повышать его статус и накачивать политической субъектностью — особенно перед выборами в заксобрание и Госдуму. Они пройдут в 2026 году. Именно Каракоз был основным переговорщиком с полицией и властями во время несанкционированных протестов в Березовой роще. Они начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомплекс», недавно купившая огромный участок земли у компании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Днем противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU. Что известно о Каракозе, в сбойке агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди защитников Березовой рощи в Екатеринбурге, которых пригласили на встречу с мэром Алексеем Орловым 19 февраля, не оказалось лидера инициативной группы Дениса Каракоза. Об этом он сам сообщил в чате жильцов. «Меня и несколько других активистов категорически не хотят видеть. Вечером будет записано обращение к Орлову с просьбой разобраться, кто организовал эту фейковую встречу и с какой целью», — пояснил Каракоз. Он уверен, что организаторы встречи «пытаются собрать непонятных людей». По данным URA.RU, отсутствие Каракоза в числе приглашенных связано с нежеланием городских властей повышать его статус и накачивать политической субъектностью — особенно перед выборами в заксобрание и Госдуму. Они пройдут в 2026 году. Именно Каракоз был основным переговорщиком с полицией и властями во время несанкционированных протестов в Березовой роще. Они начались 11 февраля, когда компания «Атомстройкомплекс», недавно купившая огромный участок земли у компании «Дом.рф», вывела на площадку рабочих и технику — чтобы валить деревья. Увидевшие это местные попытались их остановить, случилась стычка, которую оперативно погасили полицейские. А утром 12-го в Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску протестующих. Суд наложил на участок обеспечительные меры до окончания разбирательства. Днем противостояние продолжилось, но уже с меньшим размахом. Все новости по ситуации с Березовой рощей — в сюжете URA.RU. Что известно о Каракозе, в сбойке агентства.