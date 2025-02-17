Путин прикрыл восточные и западные границы России от новых угроз

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Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым
Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым Фото:

Президент Владимир Путин прикрыл восточные и западные рубежи России от новых угроз. Как объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, сегодняшней встречей с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, которому в этом году предстоят выборы, Путин показал, что доверяет ему так же, как и главам двух других пограничных регионов — Севастополя и Брянской области, встречи с которыми состоялись на прошлой неделе.

Путин, приглашая Солодова за стол, поинтересовался, как идут дела. И удивился, когда услышал, что «погода на Камчатке выдает испытания: минус 50 градусов долгое время держалось на северах». Кроме того, добавил губернатор, ученые прогнозируют, что вот-вот вулкан «Безымянный» начнет извержение. «Слаженно работаем, поэтому без серьезных последствий», — заверил Солодов президента.

Владимир Солодов получил «добро» от президента на выдвижение на второй срок полномочий губернатора Камчатского края
Владимир Солодов получил «добро» от президента на выдвижение на второй срок полномочий губернатора Камчатского края
Фото:

Губернатор рассказал об итогах работы за последние пять лет. В социальной сфере главный результат — рост продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности. В ближайшее время в регионе завершится строительство первой очереди краевой больницы, которую, по словам Солодова, жители «ждали десятилетие».

В экономике также, отметил губернатор, есть результат: ВРП вырос в полтора раза. В 2024 году рост составил 104,4%. «Мы ввели тепличный комплекс: самообеспеченность овощами — ключевая задача, которую жители ставили изначально.

Первый урожай в ближайшее время поступит на прилавки. Более 60 процентов самообеспеченности будет реализовано, — сообщил Солодов. – Реализована большая инвестиционная программа – построено 12 заводов, восемь судов».

Путина заинтересовал вопрос незаконного вылова рыбы. По словам Солодова, введены «ограничения на перевозку икры без заводской маркировки в личном багаже пассажиров». «Перевозки сократились кратно. Раньше в аэропорт приезжаешь, все было завалено вот этими куботейнерами, люди подходили, предлагали за деньги перевезти. Сейчас порядок наведен», — отметил он.

Развитию туризма в регионе поможет новый международный аэропорт. Его открытие должно состояться уже 1 апреля. Солодов пригласил Путина на запуск нового аэровокзала. «Обязательно», — многозначительно ответил президент.

Доклад Солодова был достаточно объемным. В конце уже по сложившейся традиции губернатор, у которого в этом году истекает срок полномочий попросил у Путина разрешения на выдвижение. «Самое главное — поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», — поддержал глава государства.

Для Солодова это была первая пятилетка. Точно так же, как и для губернатора Севастополя Михаила Развожаева, с которым Путин встречался в минувшую пятницу 14 февраля. Еще раньше президент общался с брянским губернатором Александром Богомазом, который будет уже в третий раз баллотироваться на пост главы региона. И это все — руководители субъектов, которые, по сути, являются форпостами на западе и на востоке России, заметил политолог Алексей Зудин.

По мнению эксперта, то, что президент поддержал их выдвижение на выборах, говорит о его доверии губернаторам. «Все эти регионы – пограничные. Путину важно, чтобы люди, которые возглавляют их, оправдали его доверие, чтобы они пользовались поддержкой жителей этих регионов. Если президент поддержал их выдвижение, это говорит о том, что так и есть», — убежден Зудин.

Политолог также заметил, что губернаторам пограничных регионов удалось главное — не допустить дестабилизации ситуации в обществе в своих субъектах в сложный для страны период. «Политическая стабильность — важный приоритет», — подчеркнул Алексей Зудин.

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Президент Владимир Путин прикрыл восточные и западные рубежи России от новых угроз. Как объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, сегодняшней встречей с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, которому в этом году предстоят выборы, Путин показал, что доверяет ему так же, как и главам двух других пограничных регионов — Севастополя и Брянской области, встречи с которыми состоялись на прошлой неделе. Путин, приглашая Солодова за стол, поинтересовался, как идут дела. И удивился, когда услышал, что «погода на Камчатке выдает испытания: минус 50 градусов долгое время держалось на северах». Кроме того, добавил губернатор, ученые прогнозируют, что вот-вот вулкан «Безымянный» начнет извержение. «Слаженно работаем, поэтому без серьезных последствий», — заверил Солодов президента. Губернатор рассказал об итогах работы за последние пять лет. В социальной сфере главный результат — рост продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности. В ближайшее время в регионе завершится строительство первой очереди краевой больницы, которую, по словам Солодова, жители «ждали десятилетие». В экономике также, отметил губернатор, есть результат: ВРП вырос в полтора раза. В 2024 году рост составил 104,4%. «Мы ввели тепличный комплекс: самообеспеченность овощами — ключевая задача, которую жители ставили изначально. Путина заинтересовал вопрос незаконного вылова рыбы. По словам Солодова, введены «ограничения на перевозку икры без заводской маркировки в личном багаже пассажиров». «Перевозки сократились кратно. Раньше в аэропорт приезжаешь, все было завалено вот этими куботейнерами, люди подходили, предлагали за деньги перевезти. Сейчас порядок наведен», — отметил он. Развитию туризма в регионе поможет новый международный аэропорт. Его открытие должно состояться уже 1 апреля. Солодов пригласил Путина на запуск нового аэровокзала. «Обязательно», — многозначительно ответил президент. Доклад Солодова был достаточно объемным. В конце уже по сложившейся традиции губернатор, у которого в этом году истекает срок полномочий попросил у Путина разрешения на выдвижение. «Самое главное — поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», — поддержал глава государства. Для Солодова это была первая пятилетка. Точно так же, как и для губернатора Севастополя Михаила Развожаева, с которым Путин встречался в минувшую пятницу 14 февраля. Еще раньше президент общался с брянским губернатором Александром Богомазом, который будет уже в третий раз баллотироваться на пост главы региона. И это все — руководители субъектов, которые, по сути, являются форпостами на западе и на востоке России, заметил политолог Алексей Зудин. Политолог также заметил, что губернаторам пограничных регионов удалось главное — не допустить дестабилизации ситуации в обществе в своих субъектах в сложный для страны период. «Политическая стабильность — важный приоритет», — подчеркнул Алексей Зудин.
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