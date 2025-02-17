Путин прикрыл восточные и западные границы России от новых угроз

Президент Владимир Путин прикрыл восточные и западные рубежи России от новых угроз. Как объяснил URA.RU старший преподаватель МГИМО МИД РФ, политолог Алексей Зудин, сегодняшней встречей с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, которому в этом году предстоят выборы, Путин показал, что доверяет ему так же, как и главам двух других пограничных регионов — Севастополя и Брянской области, встречи с которыми состоялись на прошлой неделе.
Путин, приглашая Солодова за стол, поинтересовался, как идут дела. И удивился, когда услышал, что «погода на Камчатке выдает испытания: минус 50 градусов долгое время держалось на северах». Кроме того, добавил губернатор, ученые прогнозируют, что вот-вот вулкан «Безымянный» начнет извержение. «Слаженно работаем, поэтому без серьезных последствий», — заверил Солодов президента.
Губернатор рассказал об итогах работы за последние пять лет. В социальной сфере главный результат — рост продолжительности жизни и рождаемости, снижение смертности. В ближайшее время в регионе завершится строительство первой очереди краевой больницы, которую, по словам Солодова, жители «ждали десятилетие».
В экономике также, отметил губернатор, есть результат: ВРП вырос в полтора раза. В 2024 году рост составил 104,4%. «Мы ввели тепличный комплекс: самообеспеченность овощами — ключевая задача, которую жители ставили изначально.
Первый урожай в ближайшее время поступит на прилавки. Более 60 процентов самообеспеченности будет реализовано, — сообщил Солодов. – Реализована большая инвестиционная программа – построено 12 заводов, восемь судов».
Путина заинтересовал вопрос незаконного вылова рыбы. По словам Солодова, введены «ограничения на перевозку икры без заводской маркировки в личном багаже пассажиров». «Перевозки сократились кратно. Раньше в аэропорт приезжаешь, все было завалено вот этими куботейнерами, люди подходили, предлагали за деньги перевезти. Сейчас порядок наведен», — отметил он.
Развитию туризма в регионе поможет новый международный аэропорт. Его открытие должно состояться уже 1 апреля. Солодов пригласил Путина на запуск нового аэровокзала. «Обязательно», — многозначительно ответил президент.
Доклад Солодова был достаточно объемным. В конце уже по сложившейся традиции губернатор, у которого в этом году истекает срок полномочий попросил у Путина разрешения на выдвижение. «Самое главное — поддержка людей. Но в целом у вас все получается, поэтому я желаю вам удачи», — поддержал глава государства.
Для Солодова это была первая пятилетка. Точно так же, как и для губернатора Севастополя Михаила Развожаева, с которым Путин встречался в минувшую пятницу 14 февраля. Еще раньше президент общался с брянским губернатором Александром Богомазом, который будет уже в третий раз баллотироваться на пост главы региона. И это все — руководители субъектов, которые, по сути, являются форпостами на западе и на востоке России, заметил политолог Алексей Зудин.
По мнению эксперта, то, что президент поддержал их выдвижение на выборах, говорит о его доверии губернаторам. «Все эти регионы – пограничные. Путину важно, чтобы люди, которые возглавляют их, оправдали его доверие, чтобы они пользовались поддержкой жителей этих регионов. Если президент поддержал их выдвижение, это говорит о том, что так и есть», — убежден Зудин.
Политолог также заметил, что губернаторам пограничных регионов удалось главное — не допустить дестабилизации ситуации в обществе в своих субъектах в сложный для страны период. «Политическая стабильность — важный приоритет», — подчеркнул Алексей Зудин.
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