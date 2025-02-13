Путин посвятил Богомаза в клуб губернаторов-старожилов

Как прошел отбор

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Президент Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Брянской области Александа Богомаза на третий срок
Президент Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Брянской области Александа Богомаза на третий срок Фото:

Президент Владимир Путин согласовал выдвижение губернатора Брянской области Александра Богомаза на третий срок. На рабочей встрече по видеосвязи российский лидер оценил 11 лет работы главы региона и поддержал его желание сохранить пост. Как объяснили эксперты URA.RU, над Богомазом «давно сгущались тучи», но тяжелая работа в условиях спецоперации, забота о бойцах и успехи в сельском хозяйстве позволили ему рассчитывать на вход в клуб губернаторов-старожилов.

Путин продолжил серию встреч с губернаторами в преддверии выборов в сентябре 2025 года. Глава государства 13 февраля обсудил с Богомазом развитие Брянской области. Несмотря на то, что встреча прошла дистанционно, беседа выдалась предметной, а местами очень трогательной.

Встреча Владимира Путина и Александра Богомаза прошла по видеосвязи, а не в Кремле
Встреча Владимира Путина и Александра Богомаза прошла по видеосвязи, а не в Кремле
Фото:

Богомаз доложил о защите жителей приграничья, поддержке военнослужащих и их семей. Обсуждались также вопросы промышленности и сельского хозяйства, строительства и транспорта, здравоохранения.

«11 лет моей работы в должности губернатора в сентябре заканчиваются. Многие задачи решены, но еще много задач, которые требуют решения. Понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу — на ваше решение», — обратился Богомаз к Путину.

Президент поддержал выдвижение губернатора на новый срок. «У вас работа идет стабильно, ритмично», — отметил глава государства. Вместе с тем Путин обратил внимание на проблему региона: дефицит врачей. Президент поручил обратить особое внимание на эту проблему и решить ее разными мерами поддержки медицинских специалистов.

“Хочу поблагодарить за внимание к участникам специальной военной операции, членам их семей. Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку. Желаю вам всего самого доброго”, —  завершил разговор президент.

Богомаз вероятнее всего пополнит клуб губернаторов-старожилов после одобрения Путина, но список глав регионов с большим сроком на посту продолжит расширяться, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «У нас действительно мало губернаторов, которые идут на третий срок, но по одной простой причине — законы, позволяющие это делать, приняли не так давно. Законодательство динамично развивается. Был период, когда возможности ограничивались двумя сроками. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время губернаторов, идущих на третий срок и более, станет больше», — заявил политолог.

Богомаз показал себя эффективным хозяйственником и управленцем, проявил активность в поддержке бойцов и их семей, успешно развивает сельское хозяйство в регионе, чем и заслужил положительную оценку со стороны главы государства, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, решение Путина провести встречу с Богомазом не очно, а по видеосвязи не окажет негативного эффекта на политический рейтинг губернатора.

“Главное — это поддержка президента, а формат встречи не имеет никакого значения. Путин поддержал выдвижение Богомаза. Это говорит о том, что глава региона успешно справляется со своей работой”, — заявил политолог.

С его мнением не согласился глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов, по словам которого Богомаз во многом получил поддержку со стороны президента за счет специфики самого региона — вовлеченности в спецоперацию. По его мнению, власти максимально аккуратно принимают решения о перестановках в приграничных регионах, делают это только в случае крайней необходимости, как в Курской области. При этом политолог допустил, что роль в «благословении» могли сыграть и успехи региона в сельском хозяйстве, о которых губернатор доложил Путину.

«Тучи над Богомазом сгущались, причем давно. В Брянской области были судебные процессы против его замов. Приграничность региона отчасти приостановила пристальную фокусировку федерального центра на том, что делать с Богомазом. Но перезагрузка местных элит продолжается, губернатор на это идет, сотрудничает с центром и это позволяет ему сохранить свой пост. Также допускаю усиление позиции (заместителя председателя правительства) Дмитрия Патрушева, который следит за политико-агропромышленными делами, а Брянск относится к этой категории. Быть может заручились его словом, когда шла подготовка к разговору президента с губернатором», — предположил собеседник URA.RU.

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Президент Владимир Путин согласовал выдвижение губернатора Брянской области Александра Богомаза на третий срок. На рабочей встрече по видеосвязи российский лидер оценил 11 лет работы главы региона и поддержал его желание сохранить пост. Как объяснили эксперты URA.RU, над Богомазом «давно сгущались тучи», но тяжелая работа в условиях спецоперации, забота о бойцах и успехи в сельском хозяйстве позволили ему рассчитывать на вход в клуб губернаторов-старожилов. Путин продолжил серию встреч с губернаторами в преддверии выборов в сентябре 2025 года. Глава государства 13 февраля обсудил с Богомазом развитие Брянской области. Несмотря на то, что встреча прошла дистанционно, беседа выдалась предметной, а местами очень трогательной. Богомаз доложил о защите жителей приграничья, поддержке военнослужащих и их семей. Обсуждались также вопросы промышленности и сельского хозяйства, строительства и транспорта, здравоохранения. «11 лет моей работы в должности губернатора в сентябре заканчиваются. Многие задачи решены, но еще много задач, которые требуют решения. Понимаю свою ответственность на этом месте. Если вы сочтете возможным, то при поддержке моих земляков, жителей Брянской области, я готов продолжить эту работу — на ваше решение», — обратился Богомаз к Путину. Президент поддержал выдвижение губернатора на новый срок. «У вас работа идет стабильно, ритмично», — отметил глава государства. Вместе с тем Путин обратил внимание на проблему региона: дефицит врачей. Президент поручил обратить особое внимание на эту проблему и решить ее разными мерами поддержки медицинских специалистов. Богомаз вероятнее всего пополнит клуб губернаторов-старожилов после одобрения Путина, но список глав регионов с большим сроком на посту продолжит расширяться, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «У нас действительно мало губернаторов, которые идут на третий срок, но по одной простой причине — законы, позволяющие это делать, приняли не так давно. Законодательство динамично развивается. Был период, когда возможности ограничивались двумя сроками. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время губернаторов, идущих на третий срок и более, станет больше», — заявил политолог. Богомаз показал себя эффективным хозяйственником и управленцем, проявил активность в поддержке бойцов и их семей, успешно развивает сельское хозяйство в регионе, чем и заслужил положительную оценку со стороны главы государства, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, решение Путина провести встречу с Богомазом не очно, а по видеосвязи не окажет негативного эффекта на политический рейтинг губернатора. С его мнением не согласился глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов, по словам которого Богомаз во многом получил поддержку со стороны президента за счет специфики самого региона — вовлеченности в спецоперацию. По его мнению, власти максимально аккуратно принимают решения о перестановках в приграничных регионах, делают это только в случае крайней необходимости, как в Курской области. При этом политолог допустил, что роль в «благословении» могли сыграть и успехи региона в сельском хозяйстве, о которых губернатор доложил Путину. «Тучи над Богомазом сгущались, причем давно. В Брянской области были судебные процессы против его замов. Приграничность региона отчасти приостановила пристальную фокусировку федерального центра на том, что делать с Богомазом. Но перезагрузка местных элит продолжается, губернатор на это идет, сотрудничает с центром и это позволяет ему сохранить свой пост. Также допускаю усиление позиции (заместителя председателя правительства) Дмитрия Патрушева, который следит за политико-агропромышленными делами, а Брянск относится к этой категории. Быть может заручились его словом, когда шла подготовка к разговору президента с губернатором», — предположил собеседник URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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