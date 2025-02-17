Новый подрядчик долгостроя на Карпинского должен начать работы на этой неделе

Приступить к строительству проблемного дома на Карпинского, 110а планируют уже на этой неделе. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Провели установочную встречу с новым генеральным подрядчиком на Карпинского, 110а. Поставлена задача — как можно скорее, уже на этой неделе принять объект и приступить к выполнению работ. О ходе строительства объекта буду регулярно информировать», — пишет Черепанов.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сменился подрядчик строительства ЖК «Триумф». Застройщик «Жилстрой», который возводил дома по улицам Карпинского, 110 и 110а, не соблюдал сроки и получил представление прокуратуры.
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