Новый подрядчик долгостроя на Карпинского должен начать работы на этой неделе

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Подрядчик примет дом по улице Карпинского, 110а на этой неделе
Подрядчик примет дом по улице Карпинского, 110а на этой неделе Фото:

Приступить к строительству проблемного дома на Карпинского, 110а планируют уже на этой неделе. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Провели установочную встречу с новым генеральным подрядчиком на Карпинского, 110а. Поставлена задача — как можно скорее, уже на этой неделе принять объект и приступить к выполнению работ. О ходе строительства объекта буду регулярно информировать», — пишет Черепанов.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сменился подрядчик строительства ЖК «Триумф». Застройщик «Жилстрой», который возводил дома по улицам Карпинского, 110 и 110а, не соблюдал сроки и получил представление прокуратуры. 

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Приступить к строительству проблемного дома на Карпинского, 110а планируют уже на этой неделе. Об этом в своем telegram-канале сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов. «Провели установочную встречу с новым генеральным подрядчиком на Карпинского, 110а. Поставлена задача — как можно скорее, уже на этой неделе принять объект и приступить к выполнению работ. О ходе строительства объекта буду регулярно информировать», — пишет Черепанов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми сменился подрядчик строительства ЖК «Триумф». Застройщик «Жилстрой», который возводил дома по улицам Карпинского, 110 и 110а, не соблюдал сроки и получил представление прокуратуры. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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