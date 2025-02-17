Жительница Кургана потеряла 63 тысячи рублей, купив фейковый автомобиль

Жительница Кургана перевела 63 тысячи рублей «продавцу» автомобиля, который попросил предоплату, а затем исчез, заблокировав ее в мессенджере. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает полиция Курганской области.
«Женщина нашла в мессенджере объявление о продаже автомобиля по сниженной цене — 630 тысяч рублей. Продавец, представившийся сотрудником ломбарда, потребовал предоплату в размере 10% от стоимости машины. Потерпевшая перевела 63 тысячи рублей, после чего „продавец“ сообщил, что автомобиль уже в пути», — говорится в telegram-канале ведомства. Отмечается, что уже спустя несколько дней продавец заблокировал женщину, и она осознала, что стала жертвой обмана.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомым лицам без полной уверенности в их добросовестности.
В Курганской области не первый раз фиксируются случаи мошенничества, когда граждане теряют крупные суммы денег из-за доверия к незнакомцам. Ранее житель Кургана, доверившись мошенникам, перевел им более 1,4 миллиона рублей, оформив на эти цели кредиты в нескольких банках.
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