Болеющий раком Влад Лисовец дал несколько советов для полноценной жизни

Известный стилист и телеведущий Влад Лисовец столкнулся с серьезным заболеванием — раком четвертой стадии. Он долго не комментировал ситуацию, но решил выйти на связь и призвал не жалеть денег на здоровье, а также регулярно сдавать медицинские анализы.
«И поверьте мне, послушайте меня, если получится, оберегайте себя от негатива и не верьте всему, что пишут, показывают и говорят. Лучше постоянно, регулярно проверяйте свое здоровье. Не бойтесь! От многих слышал: „Я боюсь проверяться“. И еще, слушайте свой организм, он всегда сигнализирует и дает знаки, а дальше упорно пытайтесь понять, есть ли проблема и где она засела», — посоветовал Лисовец. Его слова приводит Starhit.
Со своей характерной откровенностью и оптимизмом он подтвердил диагноз, но также показал, что сохраняет боевой дух и чувство юмора. Влад благодарит аудиторию за проявленное внимание и поддержку, и, несмотря на тяжелую ситуацию, старается подходить к своему состоянию с определенной долей иронии.
Ранее Mash передавал, что у стилиста Влада Лисовца диагностировали рак поздней стадии. Он узнал о своем диагнозе осенью 2024 года, после того, как обратился в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Однако первый курс химотерапии не принес ожидаемых результатов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.