Запретившие российский флаг на гонках в Италии попытались оправдаться

Организаторы лыжной гонки Sudtirol Moonlight Classic в итальянском Южном Тироле убрали флаг РФ в протоколах соревнований, где победил российский спортсмен Александр Большунов, чтобы избежать дискуссий. По их словам, этим решением они также попытались не давать поводов для критики.
«Мы не публиковали российский флаг, чтобы не давать повода для критики и новых дискуссий», — так объяснили в оргкомитете решение убрать российский флаг из протокола соревнований. Сообщение цитирует ТАСС.
Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, выиграл 30-километровый масс-старт на соревнованиях Sudtirol Moonlight Classic. Данное состязание не входит в календарь международной федерации лыжных гонок (FIS), которая в 2022 году отстранила россиян.
Спортсмены из РФ должны выступать даже под нейтральным флагом. С таким призывом ранее выступил олимпийский чемпион Алексей Ягудин и подчеркнул, что нужно использовать любую возможность для выступления, несмотря на политические обстоятельства.
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