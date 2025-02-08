Олимпийский чемпион резко высказался о нейтральном статусе спортсменов из России

Ягудин: России нужно стараться выступать даже в нейтральном статусе

08 февраля 2025 в 23:05 Размер текста - 17 +

Ягудин заявил, что спортсменам не нужно упускать ни одного шанса, чтобы выступить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался в поддержку участия российских фигуристов в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. Он отметил, что они должны использовать любую возможность для выступления, несмотря на политические обстоятельства. «Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она — спортсменка, представляющая Россию. Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить. Спортивная жизнь очень быстро заканчивается», — процитировала слова Ягудина газета «Спорт-экспресс». Ранее по поводу выступления российских спортсменов в нейтральном статусе высказалась главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Она подчеркнула, что не является противником этого решения, возложив ответственность по его принятию на государство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался в поддержку участия российских фигуристов в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. Он отметил, что они должны использовать любую возможность для выступления, несмотря на политические обстоятельства. «Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она — спортсменка, представляющая Россию. Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить. Спортивная жизнь очень быстро заканчивается», — процитировала слова Ягудина газета «Спорт-экспресс». Ранее по поводу выступления российских спортсменов в нейтральном статусе высказалась главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Она подчеркнула, что не является противником этого решения, возложив ответственность по его принятию на государство.