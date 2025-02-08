Олимпийский чемпион резко высказался о нейтральном статусе спортсменов из России

Ягудин: России нужно стараться выступать даже в нейтральном статусе
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Ледовое шоу Ильи Авербуха. Екатеринбург, ягудин алексей
Ягудин заявил, что спортсменам не нужно упускать ни одного шанса, чтобы выступить Фото:

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался в поддержку участия российских фигуристов в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. Он отметил, что они должны использовать любую возможность для выступления, несмотря на политические обстоятельства.

«Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она — спортсменка, представляющая Россию. Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить. Спортивная жизнь очень быстро заканчивается», — процитировала слова Ягудина газета «Спорт-экспресс».

Ранее по поводу выступления российских спортсменов в нейтральном статусе высказалась главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Она подчеркнула, что не является противником этого решения, возложив ответственность по его принятию на государство.

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался в поддержку участия российских фигуристов в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. Он отметил, что они должны использовать любую возможность для выступления, несмотря на политические обстоятельства. «Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она — спортсменка, представляющая Россию. Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить. Спортивная жизнь очень быстро заканчивается», — процитировала слова Ягудина газета «Спорт-экспресс». Ранее по поводу выступления российских спортсменов в нейтральном статусе высказалась главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Она подчеркнула, что не является противником этого решения, возложив ответственность по его принятию на государство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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