Олимпийский чемпион резко высказался о нейтральном статусе спортсменов из России

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался в поддержку участия российских фигуристов в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. Он отметил, что они должны использовать любую возможность для выступления, несмотря на политические обстоятельства.
«Если условная Аня Щербакова на льду, все знают, что она — спортсменка, представляющая Россию. Если есть возможность выступления даже в нейтральном статусе, надо за нее хвататься и пытаться поехать и победить. Спортивная жизнь очень быстро заканчивается», — процитировала слова Ягудина газета «Спорт-экспресс».
Ранее по поводу выступления российских спортсменов в нейтральном статусе высказалась главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. Она подчеркнула, что не является противником этого решения, возложив ответственность по его принятию на государство.
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