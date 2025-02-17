Топ-5 самых недорогих дач в Кургане

Если вы мечтаете о загородном отдыхе, но не готовы тратить большие суммы, эта подборка недорогих дач в Кургане для летнего проживания — именно то, что вам нужно. Подборка создана на основе объявлений с сайта Авито. Подробности в материале URA.RU.
Первая дача — это кирпичный дом площадью 30 квадратных метров, расположенный на участке в 7 соток и предлагаемый за 65 000 рублей, говорится на сайте Авито. Объект включает две комнаты в одноэтажном здании, для отдыха предусмотрена баня или сауна, а санузел находится на улице. Несмотря на необходимость ремонта, на участке имеется гараж, баня и разнообразные плодовые насаждения — яблоня, груша, виноград, жимолость, виктория, смородина и малина. Документы оформлены без обременений, а постоянное проживание соседей на улице добавляет уверенности в стабильности района. Дача находится в СНТ Исток.
Вторая дача представляет собой кирпичный дом площадью 24 квадратных метра, расположенный на участке в 8 соток и также стоящий 65 000 рублей. Дом состоит из двух комнат в одноэтажном здании с возможностью организации отдыха в бане или сауне. Объект оснащен электричеством и водоснабжением через колодец, а близость остановки общественного транспорта и магазина обеспечивает удобство. На территории СНТ «Любитель» за Кировским мостом расположены теплица, баня, сарай и хорошо плодоносящий сад с насаждениями слив, малины, ежевики, барбариса, груши, ранета разных сортов и яблони «Белый налив», при этом все постройки требуют ремонта, что позволяет вести торг, отмечается на сайте Авито.
Третья дача — компактный деревянный дом из бревна площадью 10 квадратных метров, расположенный на участке в 5 соток и предлагаемый за 70 000 рублей. Она находится в СНТ Реченька. Однокомнатное строение, построенное в 1999 году, требует лишь косметического ремонта, что делает его привлекательным для тех, кто ищет бюджетное загородное жилье. На участке также имеется баня или сауна, а развитая инфраструктура — магазин, аптека, детский сад и школа — и всего десятиминутная пешая доступность до остановки общественного транспорта, что вкупе с газифицированным СНТ, доброжелательными соседями и порядочным председателем создает особую атмосферу доверия. Продавец даже рассматривает обмен на новую стиральную машинку или холодильник.
Четвертая дача — это двухэтажное жилище со свободной планировкой площадью 25 квадратных метров, расположенное на участке в 5 соток и стоящее 70 000 рублей. Дача находится в СНТ ЖБИ-1. Объект, пострадавший от наводнения и требующий ремонта, располагает наличием террасы или веранды и удобной парковкой. На территории участка находятся сарай, две стеклянные теплицы и колодец с питьевой водой, а также плодовые насаждения: несколько сортов яблонь, две груши и вишня, что делает этот вариант интересным для любителей домашнего огородничества.
Заключительная в нашем рейтинге дача — кирпичный дом площадью 24 квадратных метра, расположенный на участке в 6 соток и предлагаемый за 70 000 рублей. Дача находится в СНТ «Зеленый мыс». Этот однокомнатный дом, предназначенный для отдыха с бассейном, находится всего в 8 км от центра города, что обеспечивает удобное сообщение с инфраструктурой. Несмотря на необходимость ремонта, возможность покупки в рассрочку, гибкие условия сделки с торгом и документы, оформленные только на землю, делают данный объект привлекательным вариантом для тех, кто ищет недорогую дачу с перспективой дальнейшего улучшения.
Ранее URA.RU публиковало подборку коттеджей с самыми маленькими бассейнами. Например, в Кургане выставлен на продажу уникальный объект недвижимости под названием «Белая Дача». Он оснащен небольшим бассейном размером 3 х 1,5 х 1,5 м с подогревом и фильтрацией.
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