17 февраля 2025

На Украине обвинили Зеленского в уклонении от службы в армии

Порошенко обвинил Зеленского в многократном уклонении от службы в ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Порошенко* заявил, что Зеленский не реагировал на вызов в армию
Порошенко* заявил, что Зеленский не реагировал на вызов в армию Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский не реагировал на присылаемые ему повестки в армию. Об этом заявил бывший руководитель страны Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — сказал политик. Информацию передает издание «Украинская правда».

Отдельно Порошенко рассказал журналистам, что его сын является студентом высшего учебного заведения. В случае получения им повестки от Территориального центра комплектования, который является украинским аналогом российского военкомата, он намерен «поступить иначе, чем действовал господин Зеленский».

Как URA.RU писало ранее, экс-президент Порошенко в первый день СВО просил у Зеленского восемь тысяч автоматов для защиты страны. Действующий президент сказал, что предоставит оружие, и обещание сдержал. Позже Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, передает телеканал 360.

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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Президент Украины Владимир Зеленский не реагировал на присылаемые ему повестки в армию. Об этом заявил бывший руководитель страны Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — сказал политик. Информацию передает издание «Украинская правда». Отдельно Порошенко рассказал журналистам, что его сын является студентом высшего учебного заведения. В случае получения им повестки от Территориального центра комплектования, который является украинским аналогом российского военкомата, он намерен «поступить иначе, чем действовал господин Зеленский». Как URA.RU писало ранее, экс-президент Порошенко в первый день СВО просил у Зеленского восемь тысяч автоматов для защиты страны. Действующий президент сказал, что предоставит оружие, и обещание сдержал. Позже  Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, передает телеканал 360. *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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