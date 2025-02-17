На Украине обвинили Зеленского в уклонении от службы в армии

Президент Украины Владимир Зеленский не реагировал на присылаемые ему повестки в армию. Об этом заявил бывший руководитель страны Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).
«Господин Зеленский, который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия», — сказал политик. Информацию передает издание «Украинская правда».
Отдельно Порошенко рассказал журналистам, что его сын является студентом высшего учебного заведения. В случае получения им повестки от Территориального центра комплектования, который является украинским аналогом российского военкомата, он намерен «поступить иначе, чем действовал господин Зеленский».
Как URA.RU писало ранее, экс-президент Порошенко в первый день СВО просил у Зеленского восемь тысяч автоматов для защиты страны. Действующий президент сказал, что предоставит оружие, и обещание сдержал. Позже Зеленский ввел персональные санкции против Порошенко, передает телеканал 360.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.