Порошенко* рассказал о необычном разговоре с Зеленским в первый день СВО

Порошенко* просил у Зеленского 8 тысяч автоматов в день начала СВО
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Порошенко* рассказал, что просил у Зеленского оружие для защиты Украины
Порошенко* рассказал, что просил у Зеленского оружие для защиты Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в день начала конфликта в стране просил у нынешнего главы Владимира Зеленского восемь тысяч автоматов для защиты государства. Второй же в течение короткого времени предоставил оружие. 

«Я ответил: „На этот раз у меня есть пожелания. Мне нужно восемь тысяч автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, пришедших защищать Киев“», — заявил Порошенко, отметив, что Зеленский сразу позвонил главе МВД Денису Монастырскому и оружие было получено в течение короткого времени. Информацию передает издание «Украинская правда».

На последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины против Петра Порошенко и бизнесмена Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) были введены санкции, передает «Национальная служба новостей». Также ранее бывший украинский лидер обвинил Зеленского в коррупции и назвал санкции в свой адрес провокацией

*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в день начала конфликта в стране просил у нынешнего главы Владимира Зеленского восемь тысяч автоматов для защиты государства. Второй же в течение короткого времени предоставил оружие.  «Я ответил: „На этот раз у меня есть пожелания. Мне нужно восемь тысяч автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, пришедших защищать Киев“», — заявил Порошенко, отметив, что Зеленский сразу позвонил главе МВД Денису Монастырскому и оружие было получено в течение короткого времени. Информацию передает издание «Украинская правда». На последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины против Петра Порошенко и бизнесмена Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) были введены санкции, передает «Национальная служба новостей». Также ранее бывший украинский лидер обвинил Зеленского в коррупции и назвал санкции в свой адрес провокацией.  *Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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