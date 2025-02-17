Экс-президент Украины Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в день начала конфликта в стране просил у нынешнего главы Владимира Зеленского восемь тысяч автоматов для защиты государства. Второй же в течение короткого времени предоставил оружие.
«Я ответил: „На этот раз у меня есть пожелания. Мне нужно восемь тысяч автоматов. У меня в офисе уже тысячи людей, пришедших защищать Киев“», — заявил Порошенко, отметив, что Зеленский сразу позвонил главе МВД Денису Монастырскому и оружие было получено в течение короткого времени. Информацию передает издание «Украинская правда».
На последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины против Петра Порошенко и бизнесмена Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) были введены санкции, передает «Национальная служба новостей». Также ранее бывший украинский лидер обвинил Зеленского в коррупции и назвал санкции в свой адрес провокацией.
*Петр Порошенко внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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