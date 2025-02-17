Борт Delta Airlines потерпел крушение при посадке в аэропорту Торонто (Канада), в ходе инцидента перевернувшись при столкновении с землей. Пресс-служба авиагавани сообщила, что оперативные службы работают на месте.
«Toronto Pearson известно об инциденте при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. Аварийные бригады реагируют», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в соцсети X.
Местный телеканал CTV со ссылкой на медиков рассказал, что пострадали до восьми человек, добавив, что специалисты пока не уверены в степени тяжести травм. Отмечается, что аэропорт закрыт до устранения последствий происшествия. Правоохранители начали расследование.
О крушении стало известно в ночь на 18 февраля. Пользователи соцсети X опубликовали видео с места происшествия.
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