17 февраля 2025

Самолет потерпел крушение и перевернулся в канадском аэропорту. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет перевернулся при столкновении с землей, отметили местные СМИ
Самолет перевернулся при столкновении с землей, отметили местные СМИ Фото:

Борт Delta Airlines потерпел крушение при посадке в аэропорту Торонто (Канада), в ходе инцидента перевернувшись при столкновении с землей. Пресс-служба авиагавани сообщила, что оперативные службы работают на месте.

«Toronto Pearson известно об инциденте при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. Аварийные бригады реагируют», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в соцсети X.

Местный телеканал CTV со ссылкой на медиков рассказал, что пострадали до восьми человек, добавив, что специалисты пока не уверены в степени тяжести травм. Отмечается, что аэропорт закрыт до устранения последствий происшествия. Правоохранители начали расследование.

О крушении стало известно в ночь на 18 февраля. Пользователи соцсети X опубликовали видео с места происшествия.

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Борт Delta Airlines потерпел крушение при посадке в аэропорту Торонто (Канада), в ходе инцидента перевернувшись при столкновении с землей. Пресс-служба авиагавани сообщила, что оперативные службы работают на месте. «Toronto Pearson известно об инциденте при посадке самолета Delta Airlines, прибывшего из Миннеаполиса. Аварийные бригады реагируют», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта в соцсети X. Местный телеканал CTV со ссылкой на медиков рассказал, что пострадали до восьми человек, добавив, что специалисты пока не уверены в степени тяжести травм. Отмечается, что аэропорт закрыт до устранения последствий происшествия. Правоохранители начали расследование. О крушении стало известно в ночь на 18 февраля. Пользователи соцсети X опубликовали видео с места происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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