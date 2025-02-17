17 февраля 2025

Мощный холод накрывает Свердловскую область

В Свердловской области похолодает до -24 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 18 февраля похолодает до -17 градусов
В Екатеринбурге 18 февраля похолодает до -17 градусов Фото:

В Свердловской области морозы усиливаются под влиянием антициклона, пик которых придется на 20 февраля. Температура 18 февраля опустится до -24 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Над регионом расположена арктическая воздушная масса (до -22, -24 градусов), поступившая на Средний Урал в тылу циклона. Вероятность небольших осадков сохранится на западе области. К вечеру ядро холода сместится в сторону Западной Сибири, а позиции антициклона в Челябинской области и в южной половине Свердловской области укрепятся. Пик похолодания придется на ночь четверга [20 февраля]», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В регионе 18 февраля ожидается ночью от -16 до -21 градуса, а в северных районах до -22, -24 градусов. Днем температура поднимется до значений от -9 до -14 градусов, на севере от -15 до -17 градусов. В Екатеринбурге же прогнозируется облачность без сильных осадков. Ветер юго-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами до 11 м/c. Температура ночью будет от -15 до -17 градусов, днем ожидается до -9, -11 градусов.

Ранее URA.RU писало, что свердловские трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени накроют лютые морозы. К 20 февраля температура опустится до -26 градусов.

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В Свердловской области морозы усиливаются под влиянием антициклона, пик которых придется на 20 февраля. Температура 18 февраля опустится до -24 градусов, сообщил синоптик Алексей Пулин. «Над регионом расположена арктическая воздушная масса (до -22, -24 градусов), поступившая на Средний Урал в тылу циклона. Вероятность небольших осадков сохранится на западе области. К вечеру ядро холода сместится в сторону Западной Сибири, а позиции антициклона в Челябинской области и в южной половине Свердловской области укрепятся. Пик похолодания придется на ночь четверга [20 февраля]», — написал он в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В регионе 18 февраля ожидается ночью от -16 до -21 градуса, а в северных районах до -22, -24 градусов. Днем температура поднимется до значений от -9 до -14 градусов, на севере от -15 до -17 градусов. В Екатеринбурге же прогнозируется облачность без сильных осадков. Ветер юго-западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, с порывами до 11 м/c. Температура ночью будет от -15 до -17 градусов, днем ожидается до -9, -11 градусов. Ранее URA.RU писало, что свердловские трассы в сторону Перми, Челябинска и Тюмени накроют лютые морозы. К 20 февраля температура опустится до -26 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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