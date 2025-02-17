17 февраля 2025

Свердловских водителей поджидают лютые морозы

«Уралуправтодор»: на свердловских трассах температура опустится до -26 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На свердловских трассах 18 февраля ожидается снег
На свердловских трассах 18 февраля ожидается снег Фото:

В Свердловской области похолодает до -26 градусов к 20 февраля. Наиболее низкие температуры ожидаются в ночное время на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Об этом в своих telegram-каналах сообщил ФКУ «Уралуправтодор».

«Свердловская область. 19 февраля: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -20,-25 градусов, днем -8,-11 градусов. 20 февраля: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -21,-26 градусов, днем -9,-12 градусов», — говорится в сообщении.

На свердловских дорогах 18 февраля ожидаются небольшие снегопады. Также водителей просят не мешать спецтехнике, которая круглосуточно ведет обработку асфальта от гололеда.

Ранее URA.RU писало о приходе метелей в Свердловскую область. Они начались 17 февраля и сопровождались ветром до 14 метров в секунду.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области похолодает до -26 градусов к 20 февраля. Наиболее низкие температуры ожидаются в ночное время на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Об этом в своих telegram-каналах сообщил ФКУ «Уралуправтодор». «Свердловская область. 19 февраля: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -20,-25 градусов, днем -8,-11 градусов. 20 февраля: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -21,-26 градусов, днем -9,-12 градусов», — говорится в сообщении. На свердловских дорогах 18 февраля ожидаются небольшие снегопады. Также водителей просят не мешать спецтехнике, которая круглосуточно ведет обработку асфальта от гололеда. Ранее URA.RU писало о приходе метелей в Свердловскую область. Они начались 17 февраля и сопровождались ветром до 14 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...