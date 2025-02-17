Свердловских водителей поджидают лютые морозы

В Свердловской области похолодает до -26 градусов к 20 февраля. Наиболее низкие температуры ожидаются в ночное время на трассах в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. Об этом в своих telegram-каналах сообщил ФКУ «Уралуправтодор».
«Свердловская область. 19 февраля: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -20,-25 градусов, днем -8,-11 градусов. 20 февраля: переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -21,-26 градусов, днем -9,-12 градусов», — говорится в сообщении.
На свердловских дорогах 18 февраля ожидаются небольшие снегопады. Также водителей просят не мешать спецтехнике, которая круглосуточно ведет обработку асфальта от гололеда.
Ранее URA.RU писало о приходе метелей в Свердловскую область. Они начались 17 февраля и сопровождались ветром до 14 метров в секунду.
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