Мэр Челябинска Лошкин назначил главу Ленинского района

Мэр Челябинска Алексей Лошкин назначил главой Ленинского района Ольгу Гущину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Главой администрации Ленинского района назначена Ольга Владимировна Гущина. Документ о назначении подписал глава Челябинска», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Гущиной 43 года. Она работала в управлении соцзащиты Курчатовского района, в министерстве социальных отношений региона и в отделе благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Металлургического района.
С 2017 по 2024 год работала в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. В октябре 2024 года назначена заместителем главы администрации Ленинского района.
Место главы Ленинского района стало вакантным в конце октября, когда экс-глава Александр Орел возглавил Коркинский округ. С этого времени Гущина руководила районом в статусе и.о.
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