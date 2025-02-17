17 февраля 2025

Мэр Челябинска Лошкин назначил главу Ленинского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Гущина избавилась от приставки «и.о.»
Ольга Гущина избавилась от приставки «и.о.» Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин назначил главой Ленинского района Ольгу Гущину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Главой администрации Ленинского района назначена Ольга Владимировна Гущина. Документ о назначении подписал глава Челябинска», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Гущиной 43 года. Она работала в управлении соцзащиты Курчатовского района, в министерстве социальных отношений региона и в отделе благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Металлургического района.

С 2017 по 2024 год работала в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. В октябре 2024 года назначена заместителем главы администрации Ленинского района.

Место главы Ленинского района стало вакантным в конце октября, когда экс-глава Александр Орел возглавил Коркинский округ. С этого времени Гущина руководила районом в статусе и.о.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин назначил главой Ленинского района Ольгу Гущину. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Главой администрации Ленинского района назначена Ольга Владимировна Гущина. Документ о назначении подписал глава Челябинска», — сообщили в пресс-службе мэрии. Гущиной 43 года. Она работала в управлении соцзащиты Курчатовского района, в министерстве социальных отношений региона и в отделе благоустройства и обеспечения жизнедеятельности территории администрации Металлургического района. С 2017 по 2024 год работала в Управлении жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. В октябре 2024 года назначена заместителем главы администрации Ленинского района. Место главы Ленинского района стало вакантным в конце октября, когда экс-глава Александр Орел возглавил Коркинский округ. С этого времени Гущина руководила районом в статусе и.о.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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