23 декабря 2024

Выбран новый глава челябинского округа, где были цыганские погромы

Александра Орла единогласно избрали главой Коркино
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Орел возглавил Коркинский округ Фото:
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Собрание депутатов Коркинского муниципального округа Челябинской области единогласно избрало врио мэра Александра Орла главой муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в собрании.

«На заседании присутствовало 20 из 23 депутатов. Все они проголосовали за кандидатуру Орла», — сообщили в собрании депутатов. Помимо Орла, до голосования были допущены признаны 58-летняя советник главы Ирина Тишина и 34-летний начальником управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев.

Орлу 51 год. Он является кандидатом педагогических наук. С 2011 года по 31 октября 2024 года был главой Ленинского района Челябинска. С ноября 2024 года — врио главы Коркинского муниципального округа.

Прежде возглавлявшая Коркино Наталья Лощинина ушла в отставку. Причиной этому послужило громкое убийство таксистки и последовавшие затем в Коркино цыганские погромы.

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Собрание депутатов Коркинского муниципального округа Челябинской области единогласно избрало врио мэра Александра Орла главой муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в собрании. «На заседании присутствовало 20 из 23 депутатов. Все они проголосовали за кандидатуру Орла», — сообщили в собрании депутатов. Помимо Орла, до голосования были допущены признаны 58-летняя советник главы Ирина Тишина и 34-летний начальником управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев. Орлу 51 год. Он является кандидатом педагогических наук. С 2011 года по 31 октября 2024 года был главой Ленинского района Челябинска. С ноября 2024 года — врио главы Коркинского муниципального округа. Прежде возглавлявшая Коркино Наталья Лощинина ушла в отставку. Причиной этому послужило громкое убийство таксистки и последовавшие затем в Коркино цыганские погромы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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