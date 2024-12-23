Выбран новый глава челябинского округа, где были цыганские погромы

Собрание депутатов Коркинского муниципального округа Челябинской области единогласно избрало врио мэра Александра Орла главой муниципалитета. Об этом URA.RU сообщили в собрании.
«На заседании присутствовало 20 из 23 депутатов. Все они проголосовали за кандидатуру Орла», — сообщили в собрании депутатов. Помимо Орла, до голосования были допущены признаны 58-летняя советник главы Ирина Тишина и 34-летний начальником управления физкультуры, спорта и туризма Евгений Бакиев.
Орлу 51 год. Он является кандидатом педагогических наук. С 2011 года по 31 октября 2024 года был главой Ленинского района Челябинска. С ноября 2024 года — врио главы Коркинского муниципального округа.
Прежде возглавлявшая Коркино Наталья Лощинина ушла в отставку. Причиной этому послужило громкое убийство таксистки и последовавшие затем в Коркино цыганские погромы.
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