17 февраля 2025

Переживший похищение пермяк добился компенсации через два с половиной года

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги из-за колючей проволоки шли долго
Деньги из-за колючей проволоки шли долго Фото:

В Пермском крае приставы довели до конца дело о возмещении морального вреда в пользу жителя Лысьвы, который в 2022 году пережил похищение и пытки. Преступников осудили в октябре 2024 года. Денежную компенсацию в 140 тысяч рублей удалось полностью взыскать только в феврале 2025-го. Об этом рассказали в службе судебных приставов.

«Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу пострадавшего от похищения прикамца. Судебный пристав наложил арест на счета должника и направил в колонию постановление об обращении взыскания на заработную плату осужденного. Благодаря действиям должностного лица вся компенсация морального вреда была взыскана и направлена потерпевшему», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Об истории с похищением URA.RU рассказывало в 2022 году. Тогда два брата похитили мужчину, пытали его в гараже, а после бросили. Фото потерпевшего с рассказом о том, как они над им издевались, злоумышленники разместили позже в соцсети. Суд приговорил братьев к двум с половиной и трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. 

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В Пермском крае приставы довели до конца дело о возмещении морального вреда в пользу жителя Лысьвы, который в 2022 году пережил похищение и пытки. Преступников осудили в октябре 2024 года. Денежную компенсацию в 140 тысяч рублей удалось полностью взыскать только в феврале 2025-го. Об этом рассказали в службе судебных приставов. «Судебные приставы взыскали моральный вред в пользу пострадавшего от похищения прикамца. Судебный пристав наложил арест на счета должника и направил в колонию постановление об обращении взыскания на заработную плату осужденного. Благодаря действиям должностного лица вся компенсация морального вреда была взыскана и направлена потерпевшему», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Об истории с похищением URA.RU рассказывало в 2022 году. Тогда два брата похитили мужчину, пытали его в гараже, а после бросили. Фото потерпевшего с рассказом о том, как они над им издевались, злоумышленники разместили позже в соцсети. Суд приговорил братьев к двум с половиной и трем с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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