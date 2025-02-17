17 февраля 2025

В Челябинской области за две недели на сотрудников скорой напали пять раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Последний такой случай - нападение на фельдшера скорой в Магнитогорске
Последний такой случай - нападение на фельдшера скорой в Магнитогорске Фото:

В Челябинской области за последние две недели произошло пять нападений на работников скорой помощи. Последний такой случай — нападение на фельдшера скорой в Магнитогорске. Об этом рассказала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

«За последние две недели произошло пять нападений на медработников. Это недопустимо! Врачи, фельдшеры и медсестры ежедневно рискуют своей жизнью ради спасения других. Кто-то уходит из профессии, опасаясь за свою жизнь», — сетует глава минздрава Челябинской области.

Как сообщили в пресс-службе, нападение на фельдшера скорой помощи произошло, когда бригада Магнитогорска приехала на вызов. Пьяный 70-летний пенсионер напал на 37-летнюю женщину фельдшера, ударив ее по голове.

Для защиты у бригад скорой помощи есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии. Также все сотрудники проходят инструктаж по предупреждению конфликтных ситуаций. При этом в соцсети «В контакте» медработница выразила свою точку зрения по поводу тревожной кнопки.

«От кнопки практически нет никакого толку. Работа фельдшера скорой — это стресс за копейки. Это переработки из-за низкой зарплаты, ведь фельдшер с высшей категорией в месяц получает 38 тысяч рублей. Это безнаказанность пациентов. Много лет уже мусолится эта тема, чтобы приравнять нападение на скорую к нападению на полицейского. Но нет, одни разговоры», — написала Светлана Лисицына в соцсети «В контакте».

Министр, в свою очередь, добавила, что каждый такой инцидент будет рассматриваться максимально серьезно, а спасающие жизни медработники должны быть защищены. Колчинская отметила, только совместными усилиями можно создать безопасные условия труда для наших героев в белых халатах.

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В Челябинской области за последние две недели произошло пять нападений на работников скорой помощи. Последний такой случай — нападение на фельдшера скорой в Магнитогорске. Об этом рассказала министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская. «За последние две недели произошло пять нападений на медработников. Это недопустимо! Врачи, фельдшеры и медсестры ежедневно рискуют своей жизнью ради спасения других. Кто-то уходит из профессии, опасаясь за свою жизнь», — сетует глава минздрава Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе, нападение на фельдшера скорой помощи произошло, когда бригада Магнитогорска приехала на вызов. Пьяный 70-летний пенсионер напал на 37-летнюю женщину фельдшера, ударив ее по голове. Для защиты у бригад скорой помощи есть тревожная кнопка, которая вызывает наряд Росгвардии. Также все сотрудники проходят инструктаж по предупреждению конфликтных ситуаций. При этом в соцсети «В контакте» медработница выразила свою точку зрения по поводу тревожной кнопки. «От кнопки практически нет никакого толку. Работа фельдшера скорой — это стресс за копейки. Это переработки из-за низкой зарплаты, ведь фельдшер с высшей категорией в месяц получает 38 тысяч рублей. Это безнаказанность пациентов. Много лет уже мусолится эта тема, чтобы приравнять нападение на скорую к нападению на полицейского. Но нет, одни разговоры», — написала Светлана Лисицына в соцсети «В контакте». Министр, в свою очередь, добавила, что каждый такой инцидент будет рассматриваться максимально серьезно, а спасающие жизни медработники должны быть защищены. Колчинская отметила, только совместными усилиями можно создать безопасные условия труда для наших героев в белых халатах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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