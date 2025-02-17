В Свердловской области резко выросло число заболевших ОРВИ

За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано 35,6 тысячи заразившихся ОРВИ, что на 7,7% больше, чем неделей ранее. Большая часть заразившихся — дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
«При проведении лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа», — пояснили в ведомстве. В Екатеринбурге заболело 17,3 тысячи человек.
В начале февраля санврачи выявили 33 тысячи случаев ОРВИ. На тот момент среди заболевших 60,1% составляли дети, сейчас — 58,9%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!