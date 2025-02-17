17 февраля 2025

В Свердловской области резко выросло число заболевших ОРВИ

В Свердловской области выросло на 7,7% число заболевших ОРВИ до 35,6 тысячи
© Служба новостей «URA.RU»
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Количество заразившихся выросло и в Екатеринбурге Фото:

За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано 35,6 тысячи заразившихся ОРВИ, что на 7,7% больше, чем неделей ранее. Большая часть заразившихся — дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«При проведении лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа», — пояснили в ведомстве. В Екатеринбурге заболело 17,3 тысячи человек.

В начале февраля санврачи выявили 33 тысячи случаев ОРВИ. На тот момент среди заболевших 60,1% составляли дети, сейчас — 58,9%.

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За прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировано 35,6 тысячи заразившихся ОРВИ, что на 7,7% больше, чем неделей ранее. Большая часть заразившихся — дети. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «При проведении лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ обнаружены вирусы гриппа А и В, риновирусы, сезонные коронавирусы, SARS-CoV-2, аденовирусы, РС-вирусы, аденовирусы, бокавирусы, метапневмовирусы, вирусы парагриппа», — пояснили в ведомстве. В Екатеринбурге заболело 17,3 тысячи человек. В начале февраля санврачи выявили 33 тысячи случаев ОРВИ. На тот момент среди заболевших 60,1% составляли дети, сейчас — 58,9%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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