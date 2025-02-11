11 февраля 2025

Роспотребнадзор бьет тревогу, в Свердловской области повысилась заболеваемость ОРВИ

В Свердловской области за неделю выявлено 33 тысячи случаев ОРВИ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ
В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,5 тыс. случаев заболевания ОРВИ Фото:

В Свердловской области за минувшую неделю выявлено 33 тысячи случаев ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по региону, это выше уровня предыдущей недели на 14,1%. В связи с этим усилены меры профилактики. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Среди заболевших 60,1% составляют дети. В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ и медицинских организаций за неделю обследовано 695 человек. Обнаружены вирусы гриппа А и В, парагриппа, SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, РС-вирусы», — сообщает Роспотребнадзор.

По данным ведомства, больше всего заболевших в Ревде, ЗАТО Свободном и п.г.т. Уральский. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 13,3% и ниже среднего многолетнего уровня на 14%.

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В Свердловской области за минувшую неделю выявлено 33 тысячи случаев ОРВИ. По данным управления Роспотребнадзора по региону, это выше уровня предыдущей недели на 14,1%. В связи с этим усилены меры профилактики. Об этом говорится на сайте ведомства. «Среди заболевших 60,1% составляют дети. В рамках лабораторного мониторинга за циркуляцией возбудителей ОРВИ в лабораториях „Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области“ и медицинских организаций за неделю обследовано 695 человек. Обнаружены вирусы гриппа А и В, парагриппа, SARS-CoV-2, риновирусы, сезонные коронавирусы, боковирусы, метапневмовирусы, аденовирусы, РС-вирусы», — сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, больше всего заболевших в Ревде, ЗАТО Свободном и п.г.т. Уральский. В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 16,5 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что выше прошлой недели на 13,3% и ниже среднего многолетнего уровня на 14%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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