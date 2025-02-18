В Екатеринбурге дед изнасиловал внучку из Челябинска

18 февраля 2025 в 12:02 Размер текста - 17 +

Мужчина психически болен, он сейчас под подпиской (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пожилой житель Екатеринбурга растлил собственную малолетнюю внучку, которая приезжала к нему погостить из Челябинской области. Подробности шокирующего инцидента URA.RU раскрыл источник. «События происходили еще в 2023-2024-м годах. Девочке на тот момент было шесть-семь лет, ее деду — 71-72. Малышка с родителями живет в Челябинской области, но часто бывала у дедушки в гостях. Никто и не догадывался, что пенсионер совершал в отношении внучки сексуальное насилие», — объяснил собеседник агентства. О случившемся стало известно лишь недавно. Мать девочки написала заявление в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского управления от комментария отказались. Известно, что дед психически болен, по этой причине опросить его не удалось. На данный момент пожилой мужчина помещен под подписку о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожилой житель Екатеринбурга растлил собственную малолетнюю внучку, которая приезжала к нему погостить из Челябинской области. Подробности шокирующего инцидента URA.RU раскрыл источник. «События происходили еще в 2023-2024-м годах. Девочке на тот момент было шесть-семь лет, ее деду — 71-72. Малышка с родителями живет в Челябинской области, но часто бывала у дедушки в гостях. Никто и не догадывался, что пенсионер совершал в отношении внучки сексуальное насилие», — объяснил собеседник агентства. О случившемся стало известно лишь недавно. Мать девочки написала заявление в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского управления от комментария отказались. Известно, что дед психически болен, по этой причине опросить его не удалось. На данный момент пожилой мужчина помещен под подписку о невыезде.