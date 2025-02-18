В Екатеринбурге дед изнасиловал внучку из Челябинска

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​Приют для бездомных людей «Дари добро». Екатеринбург , пенсионер, приют, старик, бездомный, старость, койка, бездомные, приют для бездомных
Мужчина психически болен, он сейчас под подпиской (архивное фото) Фото:

Пожилой житель Екатеринбурга растлил собственную малолетнюю внучку, которая приезжала к нему погостить из Челябинской области. Подробности шокирующего инцидента URA.RU раскрыл источник.

«События происходили еще в 2023-2024-м годах. Девочке на тот момент было шесть-семь лет, ее деду — 71-72. Малышка с родителями живет в Челябинской области, но часто бывала у дедушки в гостях. Никто и не догадывался, что пенсионер совершал в отношении внучки сексуальное насилие», — объяснил собеседник агентства.

О случившемся стало известно лишь недавно. Мать девочки написала заявление в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского управления от комментария отказались. Известно, что дед психически болен, по этой причине опросить его не удалось. На данный момент пожилой мужчина помещен под подписку о невыезде.

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Пожилой житель Екатеринбурга растлил собственную малолетнюю внучку, которая приезжала к нему погостить из Челябинской области. Подробности шокирующего инцидента URA.RU раскрыл источник. «События происходили еще в 2023-2024-м годах. Девочке на тот момент было шесть-семь лет, ее деду — 71-72. Малышка с родителями живет в Челябинской области, но часто бывала у дедушки в гостях. Никто и не догадывался, что пенсионер совершал в отношении внучки сексуальное насилие», — объяснил собеседник агентства. О случившемся стало известно лишь недавно. Мать девочки написала заявление в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера». В пресс-службе свердловского управления от комментария отказались. Известно, что дед психически болен, по этой причине опросить его не удалось. На данный момент пожилой мужчина помещен под подписку о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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