17 февраля 2025

В ХМАО перекрыли «трассу смерти» из-за аварии с двумя КАМАЗами

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция перекрыла трассу из-за аварии с грузовиками
Полиция перекрыла трассу из-за аварии с грузовиками Фото:

В ХМАО перекрыт участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на 827 километре из-за столкновения двух КАМАЗов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале.

«Информируем, что на 827 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“, в Нефтеюганском районе, произошло столкновение двух КАМАЗов, в связи с чем движение транспортных средств ограничено», — сообщает telegram-канал ведомства. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Ранее агентство писало, что в Нижневартовске молодой водитель сбил пенсионерку. Женщина госпитализирована.

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В ХМАО перекрыт участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на 827 километре из-за столкновения двух КАМАЗов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале. «Информируем, что на 827 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“, в Нефтеюганском районе, произошло столкновение двух КАМАЗов, в связи с чем движение транспортных средств ограничено», — сообщает telegram-канал ведомства. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП. Ранее агентство писало, что в Нижневартовске молодой водитель сбил пенсионерку. Женщина госпитализирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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