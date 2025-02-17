В ХМАО перекрыли «трассу смерти» из-за аварии с двумя КАМАЗами

Полиция перекрыла трассу из-за аварии с грузовиками
В ХМАО перекрыт участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на 827 километре из-за столкновения двух КАМАЗов. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона в своем telegram-канале.
«Информируем, что на 827 км автодороги „Тюмень — Ханты-Мансийск“, в Нефтеюганском районе, произошло столкновение двух КАМАЗов, в связи с чем движение транспортных средств ограничено», — сообщает telegram-канал ведомства. Полицейские выясняют обстоятельства ДТП.
Ранее агентство писало, что в Нижневартовске молодой водитель сбил пенсионерку. Женщина госпитализирована.
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