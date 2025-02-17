17 февраля 2025

В мэрии Перми замену ушедшей главе департамента градостроительства нашли в Вологде

Департамент градостроительства мэрии Перми возглавила Анна Лебедева
© Служба новостей «URA.RU»
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Кресло главы департамента обрело новую хозяйку
Кресло главы департамента обрело новую хозяйку Фото:

Департамент градостроительства и архитектуры мэрии Перми возглавила Анна Лебедева. Об этом сообщили в администрации города.

«Начальником городского департамента градостроительства и архитектуры назначена Анна Лебедева. К своим должностным обязанностям Анна Владимировна приступила с 18 февраля», — говорится на сайте мэрии.

Лебедева с 2019 года работала в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Вологды на руководящих должностях. До этого была начальником отдела землепользования в департаменте имущественных отношений администрации Вологды.

Как ранее рассказывало URA.RU, теперь уже бывший начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Она заняла кресло замглавы округа. 

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Департамент градостроительства и архитектуры мэрии Перми возглавила Анна Лебедева. Об этом сообщили в администрации города. «Начальником городского департамента градостроительства и архитектуры назначена Анна Лебедева. К своим должностным обязанностям Анна Владимировна приступила с 18 февраля», — говорится на сайте мэрии. Лебедева с 2019 года работала в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Вологды на руководящих должностях. До этого была начальником отдела землепользования в департаменте имущественных отношений администрации Вологды. Как ранее рассказывало URA.RU, теперь уже бывший начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Она заняла кресло замглавы округа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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