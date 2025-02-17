В мэрии Перми замену ушедшей главе департамента градостроительства нашли в Вологде

Департамент градостроительства и архитектуры мэрии Перми возглавила Анна Лебедева. Об этом сообщили в администрации города.
«Начальником городского департамента градостроительства и архитектуры назначена Анна Лебедева. К своим должностным обязанностям Анна Владимировна приступила с 18 февраля», — говорится на сайте мэрии.
Лебедева с 2019 года работала в департаменте архитектуры и градостроительства администрации Вологды на руководящих должностях. До этого была начальником отдела землепользования в департаменте имущественных отношений администрации Вологды.
Как ранее рассказывало URA.RU, теперь уже бывший начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова перешла на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Она заняла кресло замглавы округа.
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