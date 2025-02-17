Глава департамента земельных отношений Перми официально перешла на новую работу

Начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова покинула должность и перешла, как и ожидалось, на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Она заняла кресло замглавы округа.
«Исполняющим обязанности замглавы Пермского муниципального округа с сегодняшнего дня назначена Мария Норова. Она будет курировать земельные, имущественные и градостроительные вопросы», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации округа.
О том, что Норова сменит место работы стало известно еще в декабре прошлого года. В феврале информация подтвердилась. В администрацию Пермского округа ранее перешел и экс-начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Перми Дмитрий Мясоедов. Кадровые перестановки начались после прихода на пост глав округа Ольги Андриановой, которая ранее была первым замом главы Перми.
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