17 февраля 2025

Глава департамента земельных отношений Перми официально перешла на новую работу

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Чиновники покидают мэрию Перми
Чиновники покидают мэрию Перми Фото:

Начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова покинула должность и перешла, как и ожидалось, на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Она заняла кресло замглавы округа.

«Исполняющим обязанности замглавы Пермского муниципального округа с сегодняшнего дня назначена Мария Норова. Она будет курировать земельные, имущественные и градостроительные вопросы», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации округа.

О том, что Норова сменит место работы стало известно еще в декабре прошлого года. В феврале информация подтвердилась. В администрацию Пермского округа ранее перешел и экс-начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Перми Дмитрий Мясоедов. Кадровые перестановки начались после прихода на пост глав округа Ольги Андриановой, которая ранее была первым замом главы Перми.

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Начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова покинула должность и перешла, как и ожидалось, на работу в администрацию Пермского муниципального округа. Она заняла кресло замглавы округа. «Исполняющим обязанности замглавы Пермского муниципального округа с сегодняшнего дня назначена Мария Норова. Она будет курировать земельные, имущественные и градостроительные вопросы», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на пресс-службу администрации округа. О том, что Норова сменит место работы стало известно еще в декабре прошлого года. В феврале информация подтвердилась. В администрацию Пермского округа ранее перешел и экс-начальник департамента дорог и благоустройства мэрии Перми Дмитрий Мясоедов. Кадровые перестановки начались после прихода на пост глав округа Ольги Андриановой, которая ранее была первым замом главы Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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