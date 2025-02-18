РФ и Индия подписали соглашение по взаимодействию в сфере обороны

Россия и Индия подписали новое соглашение, направленное на упрощение взаимодействия в сфере обороны в ходе проведения совместных мероприятий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«РФ и Индия подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между министерствами обороны при организации совместных мероприятий», — сообщили в российском ведомстве. Информацию приводит ТАСС.
Военное сотрудничество между Россией и Индией имеет долгую историю, начиная с 1960 года. Оно основано на дружеских отношениях и военно-технических связях, которые способствуют регулярному обмену визитами и заключению крупных контрактов на вооружение. В рамках правовой базы двусторонних отношений уже существует несколько важных договоренностей, таких как Договор о дружбе и Соглашение о военном сотрудничестве.
В начале февраля этого года Министерство обороны Индии заключило контракт с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo. Подписание прошло в Нью-Дели с участием замминистра обороны Раджеша Кумара Сингха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.