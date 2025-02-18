РФ и Индия подписали соглашение по взаимодействию в сфере обороны

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Индия и Россия упростили военное сотрудничество, заключив новое соглашение
Индия и Россия упростили военное сотрудничество, заключив новое соглашение Фото:

Россия и Индия подписали новое соглашение, направленное на упрощение взаимодействия в сфере обороны в ходе проведения совместных мероприятий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«РФ и Индия подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между министерствами обороны при организации совместных мероприятий», — сообщили в российском ведомстве. Информацию приводит ТАСС.

Военное сотрудничество между Россией и Индией имеет долгую историю, начиная с 1960 года. Оно основано на дружеских отношениях и военно-технических связях, которые способствуют регулярному обмену визитами и заключению крупных контрактов на вооружение. В рамках правовой базы двусторонних отношений уже существует несколько важных договоренностей, таких как Договор о дружбе и Соглашение о военном сотрудничестве.

В начале февраля этого года Министерство обороны Индии заключило контракт с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo. Подписание прошло в Нью-Дели с участием замминистра обороны Раджеша Кумара Сингха. 

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Россия и Индия подписали новое соглашение, направленное на упрощение взаимодействия в сфере обороны в ходе проведения совместных мероприятий. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «РФ и Индия подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между министерствами обороны при организации совместных мероприятий», — сообщили в российском ведомстве. Информацию приводит ТАСС. Военное сотрудничество между Россией и Индией имеет долгую историю, начиная с 1960 года. Оно основано на дружеских отношениях и военно-технических связях, которые способствуют регулярному обмену визитами и заключению крупных контрактов на вооружение. В рамках правовой базы двусторонних отношений уже существует несколько важных договоренностей, таких как Договор о дружбе и Соглашение о военном сотрудничестве. В начале февраля этого года Министерство обороны Индии заключило контракт с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo. Подписание прошло в Нью-Дели с участием замминистра обороны Раджеша Кумара Сингха. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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