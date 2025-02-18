Агата Муцениеце не может наладить отношения с сыном: мнение психолога

Психолог Дугенцова: проблему отношений Муцениеце с сыном нужно решать
© Служба новостей «URA.RU»
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Агата Муцениеце не может наладить отношения с сыном-подростком
Агата Муцениеце не может наладить отношения с сыном-подростком Фото:

Актриса Агата Муцениеце заняла правильную позицию в отношениях с 12-летним сыном Тимофеем, который предпочел жить с отцом Павлом Прилучным. Такое мнение в беседе с URA.RU выразила детский психолог Дарья Дугенцова.

«Агата заняла достаточно взрослую, объективную, адекватную позицию. Давить на ребенка действительно не нужно, потому что это приведет к обратному эффекту. Она принимает его выбор», — пояснила эксперт.

Муцениеце поделилась, что на днях она встретила сына в магазине. Но вместо теплого разговора получилась скомканная встреча. «Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще, странно, как так мальчик мог... Ладно, не будем о грустном», — призналась Агата в своем видеоблоге.

При этом суд постановил, что Тимофей должен жить с мамой. Однако мальчик остался с отцом и его новой женой Зепюр Брутян. При этом звездная мать неоднократно говорила, что ей тяжело осознавать и принимать такую ситуацию.

По мнению Дугенцовой, на поведении Тимофея может сказываться его подростковый возраст. Не исключено, что ребенок чуть позже пересмотрит свое отношение к матери, поэтому окончательный крест ставить нельзя. Но сейчас, помимо возраста, свой отпечаток могло наложить и отношения между родителями. Например, ребенок слышал, как папа или мама негативно высказываются в адрес друг друга.

Однако что вызывает опасение психолога, так это то, что Тимофей совсем не тянется к матери. «Это не есть хорошо. Понятно, что в 12 лет он и не должен сильно хотеть общаться с мамой, но как минимум должен к ней позитивно относиться. Сейчас же можно предположить, что вся эта ситуация — результат того, что были допущены ошибки со стороны родителей во время развода. Сейчас важно, чтобы ребенок испытывал одинаковое отношение к родителям. Тут, скорее всего, потребуется помощь специалиста, который сможет наладить эти отношения, чтобы ребенок одинаково ценно относился к двум своим замечательным родителям», — резюмировала психолог.

Муцениеце и Прилучный в браке родили сына и дочь. 9-летняя Мия после развода родителей осталась жить с мамой. Агата признавалась, что расставание с Павлом было болезненным и даже обвиняла его в домашнем насилии.

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Актриса Агата Муцениеце заняла правильную позицию в отношениях с 12-летним сыном Тимофеем, который предпочел жить с отцом Павлом Прилучным. Такое мнение в беседе с URA.RU выразила детский психолог Дарья Дугенцова. Муцениеце поделилась, что на днях она встретила сына в магазине. Но вместо теплого разговора получилась скомканная встреча. «Не могу сказать, что он мне наговорил приятности. Вообще, странно, как так мальчик мог... Ладно, не будем о грустном», — призналась Агата в своем видеоблоге. При этом суд постановил, что Тимофей должен жить с мамой. Однако мальчик остался с отцом и его новой женой Зепюр Брутян. При этом звездная мать неоднократно говорила, что ей тяжело осознавать и принимать такую ситуацию. По мнению Дугенцовой, на поведении Тимофея может сказываться его подростковый возраст. Не исключено, что ребенок чуть позже пересмотрит свое отношение к матери, поэтому окончательный крест ставить нельзя. Но сейчас, помимо возраста, свой отпечаток могло наложить и отношения между родителями. Например, ребенок слышал, как папа или мама негативно высказываются в адрес друг друга. Однако что вызывает опасение психолога, так это то, что Тимофей совсем не тянется к матери. «Это не есть хорошо. Понятно, что в 12 лет он и не должен сильно хотеть общаться с мамой, но как минимум должен к ней позитивно относиться. Сейчас же можно предположить, что вся эта ситуация — результат того, что были допущены ошибки со стороны родителей во время развода. Сейчас важно, чтобы ребенок испытывал одинаковое отношение к родителям. Тут, скорее всего, потребуется помощь специалиста, который сможет наладить эти отношения, чтобы ребенок одинаково ценно относился к двум своим замечательным родителям», — резюмировала психолог. Муцениеце и Прилучный в браке родили сына и дочь. 9-летняя Мия после развода родителей осталась жить с мамой. Агата признавалась, что расставание с Павлом было болезненным и даже обвиняла его в домашнем насилии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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