Перед смертью футболист из Верхней Пышмы забил шесть мячей

Перед смертью футболист из Верхней Пышмы Данил Хилобок забил шесть мячей. Это следует из информации, опубликованной на странице команды «ПОЗ-Прогресс», чьим игроком он был.
Судя по посту, 15 февраля пышминцы играли с командой «Аткир» и одержали победу со счетом 6:10. Из этих голов шесть забил Хилобок. «Уверенная победа. Команда выложилась на все 100», — сказано под постом во «ВКонтакте»
В ту же ночь Хилобок скончался — пока по неизвестным причинам. По роковому совпадению, в ту же ночь умер и его товарищ по команде Ян Журавлев. В матче с «Аткиром» он участия не принимал, а просто накануне посетил тренировку. Как рассказала его мама, парень вернулся домой и как обычно лег спать, а наутро его нашли мертвым. В ближайшие дни состоится прощание со спортсменами.
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Перед смертью футболист из Верхней Пышмы Данил Хилобок забил шесть мячей. Это следует из информации, опубликованной на странице команды «ПОЗ-Прогресс», чьим игроком он был. Судя по посту, 15 февраля пышминцы играли с командой «Аткир» и одержали победу со счетом 6:10. Из этих голов шесть забил Хилобок. «Уверенная победа. Команда выложилась на все 100», — сказано под постом во «ВКонтакте» В ту же ночь Хилобок скончался — пока по неизвестным причинам. По роковому совпадению, в ту же ночь умер и его товарищ по команде Ян Журавлев. В матче с «Аткиром» он участия не принимал, а просто накануне посетил тренировку. Как рассказала его мама, парень вернулся домой и как обычно лег спать, а наутро его нашли мертвым. В ближайшие дни состоится прощание со спортсменами.