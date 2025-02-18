Перед смертью футболист из Верхней Пышмы забил шесть мячей

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Футбольный матч "Урал" - "Цска". Екатеринбург, мяч, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
Футболист забил большинство голов и принес уверенную победу своей команде Фото:

Перед смертью футболист из Верхней Пышмы Данил Хилобок забил шесть мячей. Это следует из информации, опубликованной на странице команды «ПОЗ-Прогресс», чьим игроком он был.

Судя по посту, 15 февраля пышминцы играли с командой «Аткир» и одержали победу со счетом 6:10. Из этих голов шесть забил Хилобок. «Уверенная победа. Команда выложилась на все 100», — сказано под постом во «ВКонтакте»

В ту же ночь Хилобок скончался — пока по неизвестным причинам. По роковому совпадению, в ту же ночь умер и его товарищ по команде Ян Журавлев. В матче с «Аткиром» он участия не принимал, а просто накануне посетил тренировку. Как рассказала его мама, парень вернулся домой и как обычно лег спать, а наутро его нашли мертвым. В ближайшие дни состоится прощание со спортсменами.

Накануне смерти один из футболистов сыграл матч…
Накануне смерти один из футболистов сыграл матч…
Фото:
. и забил в нем шесть голов
. и забил в нем шесть голов
Фото:
Оба спортсмена жили футболом
Оба спортсмена жили футболом
Фото:

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Перед смертью футболист из Верхней Пышмы Данил Хилобок забил шесть мячей. Это следует из информации, опубликованной на странице команды «ПОЗ-Прогресс», чьим игроком он был. Судя по посту, 15 февраля пышминцы играли с командой «Аткир» и одержали победу со счетом 6:10. Из этих голов шесть забил Хилобок. «Уверенная победа. Команда выложилась на все 100», — сказано под постом во «ВКонтакте» В ту же ночь Хилобок скончался — пока по неизвестным причинам. По роковому совпадению, в ту же ночь умер и его товарищ по команде Ян Журавлев. В матче с «Аткиром» он участия не принимал, а просто накануне посетил тренировку. Как рассказала его мама, парень вернулся домой и как обычно лег спать, а наутро его нашли мертвым. В ближайшие дни состоится прощание со спортсменами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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