Перед смертью футболист из Верхней Пышмы забил шесть мячей

18 февраля 2025 в 15:04 Размер текста - 17 +

Футболист забил большинство голов и принес уверенную победу своей команде Фото: Размик Закарян © URA.RU Перед смертью футболист из Верхней Пышмы Данил Хилобок забил шесть мячей. Это следует из информации, опубликованной на странице команды «ПОЗ-Прогресс», чьим игроком он был. Судя по посту, 15 февраля пышминцы играли с командой «Аткир» и одержали победу со счетом 6:10. Из этих голов шесть забил Хилобок. «Уверенная победа. Команда выложилась на все 100», — сказано под постом во «ВКонтакте» В ту же ночь Хилобок скончался — пока по неизвестным причинам. По роковому совпадению, в ту же ночь умер и его товарищ по команде Ян Журавлев. В матче с «Аткиром» он участия не принимал, а просто накануне посетил тренировку. Как рассказала его мама, парень вернулся домой и как обычно лег спать, а наутро его нашли мертвым. В ближайшие дни состоится прощание со спортсменами. Накануне смерти один из футболистов сыграл матч… Фото: страница ФК «ПОЗ-Прогресс», «ВКонтакте» . и забил в нем шесть голов Фото: страница ФК «ПОЗ-Прогресс», «ВКонтакте» Оба спортсмена жили футболом Фото: страница ФК «ПОЗ-Прогресс», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед смертью футболист из Верхней Пышмы Данил Хилобок забил шесть мячей. Это следует из информации, опубликованной на странице команды «ПОЗ-Прогресс», чьим игроком он был. Судя по посту, 15 февраля пышминцы играли с командой «Аткир» и одержали победу со счетом 6:10. Из этих голов шесть забил Хилобок. «Уверенная победа. Команда выложилась на все 100», — сказано под постом во «ВКонтакте» В ту же ночь Хилобок скончался — пока по неизвестным причинам. По роковому совпадению, в ту же ночь умер и его товарищ по команде Ян Журавлев. В матче с «Аткиром» он участия не принимал, а просто накануне посетил тренировку. Как рассказала его мама, парень вернулся домой и как обычно лег спать, а наутро его нашли мертвым. В ближайшие дни состоится прощание со спортсменами.