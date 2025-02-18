В школах Екатеринбурга ждут отток детей мигрантов

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ЕГЭ по русскому языку, в школе 89. Тюмень , школьник, школьный коридор, школа
Детей и подростков, которые не знают русский язык, принимать в школы не будут Фото:

В школах Екатеринбурга в ближайшем будущем станет меньше детей мигрантов. Такое предположение сделала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова, выступая в на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в гордуме, передает корреспондент URA.RU. Все из-за того, что в силу вступает закон о запрете приема в образовательные учреждения иностранных граждан без сертификата о знании русского языка.

«Теперь все дети мигрантов будут поступать при наличии сертификата о знании русского языка. Это серьезная тенденция. Мы с вами, вероятно, будем ожидать отток семей мигрантов и снижение количества этих детей в школах», — заявила Гумбатова.

В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете приема с 1 апреля 2025 года в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Перед зачислением они должны пройти бесплатное тестирование, программу которого должен разработать Рособрнадзор.

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В школах Екатеринбурга в ближайшем будущем станет меньше детей мигрантов. Такое предположение сделала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова, выступая в на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в гордуме, передает корреспондент URA.RU. Все из-за того, что в силу вступает закон о запрете приема в образовательные учреждения иностранных граждан без сертификата о знании русского языка. «Теперь все дети мигрантов будут поступать при наличии сертификата о знании русского языка. Это серьезная тенденция. Мы с вами, вероятно, будем ожидать отток семей мигрантов и снижение количества этих детей в школах», — заявила Гумбатова. В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете приема с 1 апреля 2025 года в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Перед зачислением они должны пройти бесплатное тестирование, программу которого должен разработать Рособрнадзор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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