В школах Екатеринбурга ждут отток детей мигрантов

18 февраля 2025 в 14:04 Размер текста - 17 +

Детей и подростков, которые не знают русский язык, принимать в школы не будут Фото: Денис Моргунов © URA.RU В школах Екатеринбурга в ближайшем будущем станет меньше детей мигрантов. Такое предположение сделала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова, выступая в на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в гордуме, передает корреспондент URA.RU. Все из-за того, что в силу вступает закон о запрете приема в образовательные учреждения иностранных граждан без сертификата о знании русского языка. «Теперь все дети мигрантов будут поступать при наличии сертификата о знании русского языка. Это серьезная тенденция. Мы с вами, вероятно, будем ожидать отток семей мигрантов и снижение количества этих детей в школах», — заявила Гумбатова. В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете приема с 1 апреля 2025 года в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Перед зачислением они должны пройти бесплатное тестирование, программу которого должен разработать Рособрнадзор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В школах Екатеринбурга в ближайшем будущем станет меньше детей мигрантов. Такое предположение сделала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова, выступая в на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в гордуме, передает корреспондент URA.RU. Все из-за того, что в силу вступает закон о запрете приема в образовательные учреждения иностранных граждан без сертификата о знании русского языка. «Теперь все дети мигрантов будут поступать при наличии сертификата о знании русского языка. Это серьезная тенденция. Мы с вами, вероятно, будем ожидать отток семей мигрантов и снижение количества этих детей в школах», — заявила Гумбатова. В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете приема с 1 апреля 2025 года в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Перед зачислением они должны пройти бесплатное тестирование, программу которого должен разработать Рособрнадзор.