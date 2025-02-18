В школах Екатеринбурга ждут отток детей мигрантов

В школах Екатеринбурга в ближайшем будущем станет меньше детей мигрантов. Такое предположение сделала глава департамента образования мэрии Инна Гумбатова, выступая в на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения в гордуме, передает корреспондент URA.RU. Все из-за того, что в силу вступает закон о запрете приема в образовательные учреждения иностранных граждан без сертификата о знании русского языка.
«Теперь все дети мигрантов будут поступать при наличии сертификата о знании русского языка. Это серьезная тенденция. Мы с вами, вероятно, будем ожидать отток семей мигрантов и снижение количества этих детей в школах», — заявила Гумбатова.
В конце декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете приема с 1 апреля 2025 года в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Перед зачислением они должны пройти бесплатное тестирование, программу которого должен разработать Рособрнадзор.
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