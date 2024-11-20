Госдума одобрила запрет на обучение в школе детей мигрантов без знания русского языка

Партийные фракции в Госдуме одобрили законопроект, который запрещает принимать в школу детей мигрантов, не владеющих русским языком. Законопроект поддержали большинство депутатов на пленарном заседании, трансляция идет на официальном сайте ГД.
«Дети мигрантов должны знать русский язык до поступления в школы. Невозможно ребенка без знания языка научить любому другому предмету», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
Как отметил Вячеслав Володин, дети мигрантов должны изучать русский язык самостоятельно на родине. Его поддержала заместитель Председателя ГД, руководитель парламентской комиссии по вопросам миграционной политики Ирина Яровая.
«Педагоги в русских школах не могут обучать русскому языку детей из других стран, так как учителя не могут знать родные языки всех мигрантов», — сообщила Яровая.
Президент России Владимир Путин уже подписал ряд законов в сфере миграционной политики: о конфискации имущества, полученного при организации незаконной миграции; об отнесении организации незаконной миграции к особо тяжким преступлениям; о признании отягчающим обстоятельством совершение преступления мигрантом; о блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов; о запрете посредникам принимать экзамены у мигрантов. Депутаты Госдумы приняли их в конце октября.
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