17 февраля 2025

«Отремонтируют к 30-му году»: жители ЯНАО пожаловались на изношенный дом. Видео

Дом в микрорайоне Мирный в Новом Уренгое не ремонтировали 20 лет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подвал многоэтажки неоднократно топило
Подвал многоэтажки неоднократно топило Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) спустились в подвал дома в микрорайоне Мирный и ужаснулись: подъезды здесь неоднократно затапливались, водные сети износились и проржавели; на крыше дома — течь. Видеоматериалом очевидцы поделились с URA.RU.

«Новый Уренгой, микрорайон Мирный, 1/4. Дом без капремонта около 20 лет, и планируется [ремонт] только к 2030 году. С крыши течет в чердачное помещение, в подвальном помещении изношены коммуникации», — сообщил подписчик telegram-канала «Ямал. Округ белых ночей».

Управляющей компанией дома является «Уренгойжилсервис». URA.RU обратилось в администрацию Нового Уренгоя. Сотрудник мэрии сообщил, что очередность проведения капремонта в многоквартирниках определяется по степени физического износа — эти данные собирает УК и каждый год подает в Фонд капитального ремонта.

«Жители дома вправе потребовать проведение текущего ремонта. Для этого нужно написать обращение в УК на портале ГИС ЖКХ. А в случае бездействия управляющей компании — обратиться в Госжилнадзор», — напомнили в мэрии.

Проблемы с жилищными условиями в Новом Уренгое не новы. Ранее жители других домов уже сталкивались с аналогичными ситуациями, когда из-за ненадлежащего состояния жилфонда возникали серьезные проблемы с промерзанием стен, плесенью и повреждением кровли. Но после обращения жильцов в Генпрокуратуру в доме был проведен капитальный ремонт.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) спустились в подвал дома в микрорайоне Мирный и ужаснулись: подъезды здесь неоднократно затапливались, водные сети износились и проржавели; на крыше дома — течь. Видеоматериалом очевидцы поделились с URA.RU. «Новый Уренгой, микрорайон Мирный, 1/4. Дом без капремонта около 20 лет, и планируется [ремонт] только к 2030 году. С крыши течет в чердачное помещение, в подвальном помещении изношены коммуникации», — сообщил подписчик telegram-канала «Ямал. Округ белых ночей». Управляющей компанией дома является «Уренгойжилсервис». URA.RU обратилось в администрацию Нового Уренгоя. Сотрудник мэрии сообщил, что очередность проведения капремонта в многоквартирниках определяется по степени физического износа — эти данные собирает УК и каждый год подает в Фонд капитального ремонта. «Жители дома вправе потребовать проведение текущего ремонта. Для этого нужно написать обращение в УК на портале ГИС ЖКХ. А в случае бездействия управляющей компании — обратиться в Госжилнадзор», — напомнили в мэрии. Проблемы с жилищными условиями в Новом Уренгое не новы. Ранее жители других домов уже сталкивались с аналогичными ситуациями, когда из-за ненадлежащего состояния жилфонда возникали серьезные проблемы с промерзанием стен, плесенью и повреждением кровли. Но после обращения жильцов в Генпрокуратуру в доме был проведен капитальный ремонт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...