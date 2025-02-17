Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) спустились в подвал дома в микрорайоне Мирный и ужаснулись: подъезды здесь неоднократно затапливались, водные сети износились и проржавели; на крыше дома — течь. Видеоматериалом очевидцы поделились с URA.RU.
«Новый Уренгой, микрорайон Мирный, 1/4. Дом без капремонта около 20 лет, и планируется [ремонт] только к 2030 году. С крыши течет в чердачное помещение, в подвальном помещении изношены коммуникации», — сообщил подписчик telegram-канала «Ямал. Округ белых ночей».
Управляющей компанией дома является «Уренгойжилсервис». URA.RU обратилось в администрацию Нового Уренгоя. Сотрудник мэрии сообщил, что очередность проведения капремонта в многоквартирниках определяется по степени физического износа — эти данные собирает УК и каждый год подает в Фонд капитального ремонта.
«Жители дома вправе потребовать проведение текущего ремонта. Для этого нужно написать обращение в УК на портале ГИС ЖКХ. А в случае бездействия управляющей компании — обратиться в Госжилнадзор», — напомнили в мэрии.
Проблемы с жилищными условиями в Новом Уренгое не новы. Ранее жители других домов уже сталкивались с аналогичными ситуациями, когда из-за ненадлежащего состояния жилфонда возникали серьезные проблемы с промерзанием стен, плесенью и повреждением кровли. Но после обращения жильцов в Генпрокуратуру в доме был проведен капитальный ремонт.
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