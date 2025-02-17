Мэр Нижневартовска назначил нового куратора муниципального имущества

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко назначил Наталью Попович директором департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов. Об этом сообщает администрация в своем telegram-канале.
«Распоряжением администрации города Нижневартовска 18 февраля 2025 года на должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска назначена Попович Наталья Александровна», — сообщает telegram-канал мэрии. До назначения она работала начальником управления инвестиций департамента строительства администрации города.
Ранее URA.RU писало, что мэрию Нижневартовска в январе покинул Вадим Ряска. Он возглавлял департамент муниципальной собственности.
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