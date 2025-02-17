17 февраля 2025

Мэр Нижневартовска назначил нового куратора муниципального имущества

Куратором муниципального имущества в мэрии Нижневартовска стала Наталья Попович
© Служба новостей «URA.RU»
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Новым директором департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов стала Наталья Попович
Новым директором департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов стала Наталья Попович Фото:

Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко назначил Наталью Попович директором департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов. Об этом сообщает администрация в своем telegram-канале.

«Распоряжением администрации города Нижневартовска 18 февраля 2025 года на должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска назначена Попович Наталья Александровна», — сообщает telegram-канал мэрии. До назначения она работала начальником управления инвестиций департамента строительства администрации города.

Ранее URA.RU писало, что мэрию Нижневартовска в январе покинул Вадим Ряска. Он возглавлял департамент муниципальной собственности.

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Мэр Нижневартовска (ХМАО) Дмитрий Кощенко назначил Наталью Попович директором департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов. Об этом сообщает администрация в своем telegram-канале. «Распоряжением администрации города Нижневартовска 18 февраля 2025 года на должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Нижневартовска назначена Попович Наталья Александровна», — сообщает telegram-канал мэрии. До назначения она работала начальником управления инвестиций департамента строительства администрации города. Ранее URA.RU писало, что мэрию Нижневартовска в январе покинул Вадим Ряска. Он возглавлял департамент муниципальной собственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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