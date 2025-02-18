Свердловский футболист команды «ПОЗ-Прогресс» (Верхняя Пышма) Ян Журавлев, скончавшийся после тренировки, недавно вернулся со специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил его знакомый.
«Он вернулся до Нового года», — сказал собеседник агентства. В октябре Журавлев в своих соцсетях опубликовал фото в военной форме с футбольным мячом в руках. Есть ли у него боевые награды, неизвестно.
Журавлев и его товарищ Данил Хилобок умерли ночью 15 февраля во сне. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. У обоих остались жены и дети. В ближайшие дни в Верхней Пышме простятся со спортсменами.
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