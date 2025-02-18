Футболист из Верхней Пышмы, умерший после тренировки, недавно вернулся с СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соревнования «Вызов». Екатеринбург , каска, силовик, контрактник, сво, военный
Ян Журавлев очень сильно любил футбол Фото:

Свердловский футболист команды «ПОЗ-Прогресс» (Верхняя Пышма) Ян Журавлев, скончавшийся после тренировки, недавно вернулся со специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил его знакомый.

«Он вернулся до Нового года», — сказал собеседник агентства. В октябре Журавлев в своих соцсетях опубликовал фото в военной форме с футбольным мячом в руках. Есть ли у него боевые награды, неизвестно.

Журавлев и его товарищ Данил Хилобок умерли ночью 15 февраля во сне. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. У обоих остались жены и дети. В ближайшие дни в Верхней Пышме простятся со спортсменами.

С СВО Ян вернулся недавно
С СВО Ян вернулся недавно
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский футболист команды «ПОЗ-Прогресс» (Верхняя Пышма) Ян Журавлев, скончавшийся после тренировки, недавно вернулся со специальной военной операции на Украине. Об этом URA.RU сообщил его знакомый. «Он вернулся до Нового года», — сказал собеседник агентства. В октябре Журавлев в своих соцсетях опубликовал фото в военной форме с футбольным мячом в руках. Есть ли у него боевые награды, неизвестно. Журавлев и его товарищ Данил Хилобок умерли ночью 15 февраля во сне. Предварительно, причиной смерти стала сердечная недостаточность. У обоих остались жены и дети. В ближайшие дни в Верхней Пышме простятся со спортсменами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...