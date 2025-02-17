Все школы Ханты-Мансийска переведены на дистант

Для учеников 1-8-х классов в школах Ханты-Мансийска продлен карантин. Они останутся на дистанционном обучении до 25 февраля из-за роста заболеваемости ОРВИ. Также на удаленку отправлены ученики 9-11-х классов.
«Ученики 1-8-х классов школ Ханты-Мансийска останутся на дистанционном обучении по 25 февраля из-за роста числа случаев ОРВИ среди детей. Также на дистанционное обучение на неделю переведены школьники 9-11-х классов», — пишет ТАСС со ссылкой на городскую администрацию. В мэрии Ханты-Мансийска URA.RU подтвердили информацию.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске все школы переведены на дистант из-за гриппа. Школьники останутся на удаленке до 21 февраля.
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