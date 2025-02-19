Свердловским рыбакам разрешили ловить рыбу в нерест

20 февраля 2025 в 08:29 Размер текста - 17 +

Ограничения для рыбаков в нерест будут, но не на ловлю рыбы удочкой с берега Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Изменения, которые порадуют свердловских рыбаков, внесены приказом Минсельхоза России в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. В отличие от весеннего нерестового периода 2024 года уральцам нынче можно ловить рыбу на удочку с берега. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделе государственной рыбоохраны. Статья по теме Реки и озера, в которых свердловчанам можно и нельзя ловить рыбу «Как и прежде, в нерестовый период можно ловить удочкой с берега, не более двух крючков на одного гражданина. В прошлом году был полный запрет, а сейчас это вернули», — сказали представители ведомства. Нерестовый период, по словам специалистов, на разных водных объектах Урала начинается и заканчивается по-разному. Например, на водохранилищах он стартует 25 апреля по 15 июня. На реках и других водоемах он начинается 1 мая и тоже длится до 15 июня. В рыбоохране объяснили, что изменения в правила — можно ловить рыбу или нельзя — вносятся с учетом рекомендаций многих специалистов. Прежде всего — ученых, которые исследуют жизнь водных обитателей.



«Существует множество научных подоплек, которые учитываются каждый год. Например, мало кто знает, что толстолобик крупный вреден для водоемов, и его надо вылавливать. Вместо этого у нас многие хозяйства зарыбляют им озера и пруды. Водные объекты — живой организм, в котором протекает много сложных процессов. Они на контроле у ученых», — добавили специалисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Изменения, которые порадуют свердловских рыбаков, внесены приказом Минсельхоза России в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. В отличие от весеннего нерестового периода 2024 года уральцам нынче можно ловить рыбу на удочку с берега. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделе государственной рыбоохраны. «Как и прежде, в нерестовый период можно ловить удочкой с берега, не более двух крючков на одного гражданина. В прошлом году был полный запрет, а сейчас это вернули», — сказали представители ведомства. Нерестовый период, по словам специалистов, на разных водных объектах Урала начинается и заканчивается по-разному. Например, на водохранилищах он стартует 25 апреля по 15 июня. На реках и других водоемах он начинается 1 мая и тоже длится до 15 июня. В рыбоохране объяснили, что изменения в правила — можно ловить рыбу или нельзя — вносятся с учетом рекомендаций многих специалистов. Прежде всего — ученых, которые исследуют жизнь водных обитателей. «Существует множество научных подоплек, которые учитываются каждый год. Например, мало кто знает, что толстолобик крупный вреден для водоемов, и его надо вылавливать. Вместо этого у нас многие хозяйства зарыбляют им озера и пруды. Водные объекты — живой организм, в котором протекает много сложных процессов. Они на контроле у ученых», — добавили специалисты.