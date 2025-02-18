После новости URA.RU полиция выяснит, почему челябинский боец СВО платит дань

Полиция начала проверку фактов предполагаемого вымогательства денег у бойца СВО в Катав-Ивановском районе (Челябинская область). Как заявили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, личности всех участников установлены.
«В публикации сообщается о том, что у жителя Катав-Ивановска вымогают денежные средства. По этому факту незамедлительно начата проверка. Установлено, что сообщений и заявлений от гражданина в полицию не поступало. В настоящее время личности всех участников, о которых идет речь в публикации, установлены», — заявили в полиции.
Бывший боец спецоперации Артур Мингалеев, супруга которого скончалась от онкозаболевания, уже год ежемесячно платит дань по 15-20 тысяч рублей. Мужчина опасается за здоровье своих четырех детей. За все время Мингалеев отдал около 180 тысяч рублей. Заявление находится на рассмотрении в Генпрокуратуре РФ.
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