После новости URA.RU полиция выяснит, почему челябинский боец СВО платит дань

Полиция проверит информацию о вымогательстве у челябинского бойца СВО
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Проверка полиции началась утром 18 февраля
Проверка полиции началась утром 18 февраля Фото:

Полиция начала проверку фактов предполагаемого вымогательства денег у бойца СВО в Катав-Ивановском районе (Челябинская область). Как заявили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, личности всех участников установлены.

«В публикации сообщается о том, что у жителя Катав-Ивановска вымогают денежные средства. По этому факту незамедлительно начата проверка. Установлено, что сообщений и заявлений от гражданина в полицию не поступало. В настоящее время личности всех участников, о которых идет речь в публикации, установлены», — заявили в полиции.

Бывший боец спецоперации Артур Мингалеев, супруга которого скончалась от онкозаболевания, уже год ежемесячно платит дань по 15-20 тысяч рублей. Мужчина опасается за здоровье своих четырех детей. За все время Мингалеев отдал около 180 тысяч рублей. Заявление находится на рассмотрении в Генпрокуратуре РФ.

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Полиция начала проверку фактов предполагаемого вымогательства денег у бойца СВО в Катав-Ивановском районе (Челябинская область). Как заявили в пресс-службе Главного управления МВД по региону, личности всех участников установлены. «В публикации сообщается о том, что у жителя Катав-Ивановска вымогают денежные средства. По этому факту незамедлительно начата проверка. Установлено, что сообщений и заявлений от гражданина в полицию не поступало. В настоящее время личности всех участников, о которых идет речь в публикации, установлены», — заявили в полиции. Бывший боец спецоперации Артур Мингалеев, супруга которого скончалась от онкозаболевания, уже год ежемесячно платит дань по 15-20 тысяч рублей. Мужчина опасается за здоровье своих четырех детей. За все время Мингалеев отдал около 180 тысяч рублей. Заявление находится на рассмотрении в Генпрокуратуре РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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