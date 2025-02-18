В ходе спецоперации на территории ДНР погиб капитан Анатолий Пропп из Лабытнанги (ЯНАО). Похороны прошли на малой родине героя — в Тюмени. О прискорбном событии сообщает telegram-канал «Лабытнанги — Харп».
«С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ДНР погиб капитан Анатолий Пропп. Похороны состоялись сегодня на родине Анатолия Викторовича, в Тюмени», — пишут авторы канала.
Анатолий Пропп много лет отдал городу Лабытнанги. За долгие годы службы в ГИБДД завоевал заслуженное уважение земляков. Военный комиссариат призвал Проппа в сентябре 2022 года для участия в боях на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных республик.
Анатолий Пропп проходил службу командиром мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Погиб геройски при исполнении воинского долга.
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