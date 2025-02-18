Мобилизованного экс-полицейского из ЯНАО похоронили в Тюмени. Фото

На территории ДНР погиб капитан Анатолий Пропп из Лабытнанги
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Похороны прошли на малой родине героя – в Тюмени
Похороны прошли на малой родине героя – в Тюмени Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на территории ДНР погиб капитан Анатолий Пропп из Лабытнанги (ЯНАО). Похороны прошли на малой родине героя — в Тюмени. О прискорбном событии сообщает telegram-канал «Лабытнанги — Харп».

«С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ДНР погиб капитан Анатолий Пропп. Похороны состоялись сегодня на родине Анатолия Викторовича, в Тюмени», — пишут авторы канала.

Анатолий Пропп много лет отдал городу Лабытнанги. За долгие годы службы в ГИБДД завоевал заслуженное уважение земляков. Военный комиссариат призвал Проппа в сентябре 2022 года для участия в боях на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных республик.

Анатолий Пропп проходил службу командиром мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Погиб геройски при исполнении воинского долга.

Анатолий Пропп погиб при исполнении воинского долга на территории ДНР
Анатолий Пропп погиб при исполнении воинского долга на территории ДНР
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В ходе спецоперации на территории ДНР погиб капитан Анатолий Пропп из Лабытнанги (ЯНАО). Похороны прошли на малой родине героя — в Тюмени. О прискорбном событии сообщает telegram-канал «Лабытнанги — Харп». «С глубоким прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ДНР погиб капитан Анатолий Пропп. Похороны состоялись сегодня на родине Анатолия Викторовича, в Тюмени», — пишут авторы канала. Анатолий Пропп много лет отдал городу Лабытнанги. За долгие годы службы в ГИБДД завоевал заслуженное уважение земляков. Военный комиссариат призвал Проппа в сентябре 2022 года для участия в боях на территории Украины, Луганской и Донецкой Народных республик. Анатолий Пропп проходил службу командиром мотострелковой роты отдельного мотострелкового батальона. Погиб геройски при исполнении воинского долга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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